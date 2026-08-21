Veröffentlicht am 21.08.2026

Quickborn. Die VHS Quickborn bietet am Samstag, 5. September 2026, von 10 bis 16 Uhr im Forum einen Workshop zum Thema Wellness- und Faszienmassage an. Das Angebot richtet sich an Erwachsene ohne Vorkenntnisse, die lernen möchten, ihrem Partner oder ihrer Partnerin mit einer angenehmen Massage etwas Gutes zu tun. Die Teilnahme ist ausschließlich paarweise möglich, wobei jede Person einzeln angemeldet werden muss. Der Workshop findet unter der Kursnummer 39106-C statt.

Kursleiter Tobias Dreßler vermittelt grundlegende Kenntnisse darüber, worauf bei einer Massage zu achten ist. Im praktischen Teil werden wichtige und häufig verwendete Massagegriffe vorgestellt und unmittelbar gemeinsam geübt. Dabei werden sowohl Techniken der klassischen Wellnessmassage als auch Griffe aus der Faszien- und Tiefengewebsmassage vermittelt.

Während bei der Wellnessmassage vor allem sanfte Streichungen zur Entspannung eingesetzt werden, liegt der Schwerpunkt der Faszien- und Tiefengewebsmassage auf dem gezielten Auffinden und Bearbeiten von Verspannungen. Die Intensität der Anwendungen kann dabei individuell angepasst werden.

Da für eine Massage zu Hause in der Regel keine spezielle Massageliege zur Verfügung steht, zeigt der Workshop außerdem, wie sich mit einfachen Hilfsmitteln eine geeignete Unterlage schaffen lässt. Für die Teilnahme sind eine Decke, ein Bettlaken, ein Kissen, ein großes Badehandtuch, ein kleineres Handtuch sowie Massage- oder Babyöl mitzubringen. Eine Yogamatte und bequeme Kleidung werden ebenfalls empfohlen. Wer schnell friert, sollte zudem warme Socken einpacken. Schwangere sowie Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen sollten vor der Teilnahme mit ihren behandelnden Personen klären, ob eine Massage für sie geeignet ist.

Anmeldungen sind unter der Kursnummer 39106-C online, per E-Mail oder telefonisch unter 04106 6129960 möglich. Der Workshop findet in der VHS im Forum, Bahnhofstraße 112, statt.