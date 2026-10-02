Veröffentlicht am 02.10.2026

Quickborn. Ein Pflegefall in der Familie kommt oft unerwartet und mit ihm viele Fragen. Welcher Pflegegrad kommt infrage? Welche Leistungen können beantragt werden? Wer ist zuständig? Und welche Unterstützung gibt es für pflegende Angehörige?

Mit einem kompakten Angebot an zwei Abenden möchte die VHS Quickborn Orientierung geben und dabei helfen, sich im oft unübersichtlichen „Pflege-Dschungel“ besser zurechtzufinden. Am Montag, 26. Oktober, und Montag, 2. November 2026, jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr, vermittelt Fachdozentin Melanie Brusius im Forum verständlich und praxisnah wichtiges Wissen rund um Rechte, Ansprüche und Hilfsmöglichkeiten.

Dabei geht es unter anderem um Pflegegrade, Pflegegeld und Sachleistungen, gesetzliche Ansprüche sowie Entlastungsangebote für pflegende Angehörige. Auch die Frage, welche Stelle für welche Leistung zuständig ist und wie Anträge gestellt werden, wird aufgegriffen.

Mindestens ebenso wichtig wie die Informationen ist der persönliche Austausch: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben an beiden Abenden Gelegenheit, eigene Fragen einzubringen, Unklarheiten anzusprechen und Hinweise für ihre individuelle Pflegesituation mitzunehmen.

Das Angebot richtet sich an alle, die sich frühzeitig informieren möchten oder bereits konkret mit einer Pflegesituation in der Familie konfrontiert sind.

Termine: Montag, 26. Oktober, und Montag, 2. November 2026, jeweils 18.30 bis 20.30 Uhr

Ort: VHS im Forum, Bahnhofstraße 112, Quickborn

Kursnummer: 10300

Anmeldungen sind telefonisch unter 04106-6129960, per E-Mail an vhs@quickborn.de oder online unter www.vhs-quickborn.de möglich.