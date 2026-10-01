Veröffentlicht am 01.10.2026

Quickborn. Gesunde Tiere, eine gut geführte Herde und passende Bedingungen in Stall und Weide: Wer Schafe oder Ziegen hält, braucht dafür nicht nur Begeisterung, sondern auch fundiertes Fachwissen. Genau hier setzt ein fünftägiger Lehrgang der VHS Quickborn an, der auch als Bildungsurlaub gebucht werden kann.

Von Montag, 26. Oktober, bis Freitag, 30. Oktober, jeweils von 9 bis 16.30 Uhr vermittelt eine erfahrene Tierärztin praxisnahes Wissen rund um die artgerechte und fachgerechte Haltung von Schafen und Ziegen. Der Lehrgang findet im Forum der VHS Quickborn statt.

Auf dem Programm stehen unter anderem Recht und Rassekunde, Herdenführung und praktische Arbeit am Tier, fachgerechte Klauenpflege sowie Tiergesundheit und Vorsorge. Auch Fragen zu Fütterung, Stall und Weide sowie zur Schur und Wollverwertung werden behandelt.

Der Lehrgang richtet sich an alle, die bereits Schafe oder Ziegen halten oder sich intensiver mit der Haltung und Versorgung der Tiere beschäftigen möchten. Neben theoretischen Grundlagen steht dabei besonders die praktische Anwendbarkeit des vermittelten Wissens im Mittelpunkt.

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Gebucht werden kann unter www.vhs-quickborn.de unter der Kursnummer 82080 oder per E-Mail an vhs@quickborn.de.