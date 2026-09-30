Veröffentlicht am 30.09.2026

Quickborn. Der Duft von gebrannten Mandeln und Gewürzen, festlich geschmückte Gassen und leuchtende Weihnachtsstände: Auch wenn der Advent noch ein wenig auf sich warten lässt, laufen bei der VHS Quickborn bereits die Planungen für die Weihnachtszeit. Im Dezember stehen deshalb zwei besondere Tagesfahrten auf dem Programm – zu den Weihnachtsmärkten in Lübeck und Bremen.

Im bequemen Reisebus geht es direkt ab Quickborn zu den beiden traditionsreichen Weihnachtsstädten. Begleitet werden die Fahrten von einer Kulturbegleitung, die während der Hin- und Rückfahrt Wissenswertes über das jeweilige Ziel, seine Geschichte und Besonderheiten erzählt.

Vor Ort bleiben jeweils rund fünf Stunden Zeit, um die Weihnachtsmärkte auf eigene Faust zu entdecken. Zwischen festlich beleuchteten Buden, regionalen Spezialitäten und kleinen Geschenkideen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Innenstädte schlendern, stöbern und die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen.

Nach Lübeck startet die Fahrt am Mittwoch, 2. Dezember, um 12 Uhr am ZOB Quickborn. Die Teilnahme kostet 59 Euro.

Eine Woche später, am Mittwoch, 9. Dezember, geht es nach Bremen. Abfahrt am ZOB Quickborn ist um 10.30 Uhr, die Teilnahme kostet 69 Euro.

Für beide Fahrten ist eine Anmeldung erforderlich. Sie ist unter www.vhs-quickborn.de unter der Kursnummer 220 oder per E-Mail an vhs@quickborn.de möglich. Weitere Informationen gibt es bei der VHS Quickborn unter Telefon 04106 6129960.