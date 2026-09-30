Veröffentlicht am 30.09.2026

Die Code Week Germany steht vor der Tür. Sie ist eine europaweite Initiative, die Kinder Jugendliche und Erwachsene spielerisch für das Programmieren, Tüfteln und die digitale Welt begeistern will. Vom 10. bis zum 26. Oktober findet die Code Week Germany statt.

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadtbücherei Quickborn mit einem abwechslungsreichen Programm rund ums Programmieren und Robotik:

Freitag, 16. Oktober 2026, 10.30 bis 12 Uhr: Programmieren mit LEGO® Education Spike – Workshop für Kinder von 7-10 Jahren

Es werden die LEGO® Education Spike Essential-Sets genutzt und verschiedene Modelle zusammengebaut. Anschließend werden diese in der dazugehörigen App programmiert.

Samstag, 17. Oktober 2026, 10 bis 12 Uhr: Offenes Roboter-Labor

Kinder ab 7 Jahren, Jugendliche und Erwachsene können verschiedene Roboter kennenlernen, darunter BeeBot, Ozobot, Robo Wunderkind und weitere Roboter. Für diese Veranstaltung ist keine Anmeldung erforderlich, allerdings kann es zu Wartezeiten an den Stationen kommen.

Montag, 19. Oktober 2026, 10 bis 11 Uhr: Story- und Minispiel-Werkstatt mit Scratch Junior – Workshop für Kinder von 6 bis 9 Jahren

Die Teilnehmenden können mit der App Scratch Junior erste Programmiererfahrungen sammeln. Sie lernen Schritt für Schritt, wie sie Figuren und Hintergründe verändern und eine kleine interaktive Geschichte gestalten können.

Montag, 19. Oktober 2026, 14.30 bis 16.30 Uhr: Roboter zeichnen mit dem iPad – Kreativworkshop für Jugendliche und Kinder ab 10 Jahren

Die Teilnehmenden lernen die App Procreate kennen und können mit einem digitalen Zeichenstift individuelle Roboter auf dem iPad gestalten. Der Workshop findet in Kooperation mit mobil.digital statt.

Aufgrund der begrenzten Plätze ist eine Anmeldung für die Workshops unter 04106/611-470 oder stadtbuecherei@quickborn.de erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Stadtbücherei befindet sich in der Bahnhofstraße 100 (Forum, 1. Stock) in Quickborn, direkt am Forumsplatz. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.stadtbuecherei-quickborn.de oder telefonisch unter 04106/611-470.