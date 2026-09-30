Veröffentlicht am 30.09.2026

Quickborn. Noch einmal gemeinsam Kilometer sammeln, Herbstluft genießen und Quickborns Umgebung auf zwei Rädern entdecken: Die Fahrradgruppe der Stadtmacher Quickborn lädt in den kommenden Monaten zu mehreren gemeinsamen Touren ein. Neben zwei längeren Ausfahrten im Oktober und November stehen im Dezember zwei besondere Touren im Zeichen der Weihnachtszeit auf dem Programm.

Los geht es am Sonnabend, 24. Oktober, um 13 Uhr. Eine weitere Herbsttour folgt am Samstag, 21. November, ebenfalls um 13 Uhr. Geplant sind jeweils Strecken von rund 30 bis 40 Kilometern rund um Quickborn. Dabei soll nicht nur das gemeinsame Radfahren im Mittelpunkt stehen: Unterwegs ist jeweils auch Zeit für einen „Einkehrschwung“, bevor die Gruppe gemeinsam wieder nach Quickborn zurückkehrt.

Mitmachen können Menschen aller Altersgruppen, die Freude daran haben, gemeinsam unterwegs zu sein und Quickborn und die Umgebung einmal aus der Fahrradperspektive zu erleben.

Im Dezember werden die Strecken kürzer – dafür zieht Weihnachtsstimmung ein. Am Samstag, 5. Dezember, startet um 18 Uhr eine Lichterfahrt durch Quickborn. Ziel ist der Quickborner Weihnachtsmarkt. Beleuchtete Fahrräder, winterliche Straßen und eine gemeinsame Tour durch die Stadt sollen dabei für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen.

Kurz vor Weihnachten wird es dann ein wenig geheimnisvoll: Am Sonntag, 20. Dezember, startet um 11 Uhr die Weihnachts-Spezial-Tour. Diesmal bleiben die Stadtmacher in Quickborn und begeben sich gemeinsam auf Spurensuche nach dem Weihnachtsmann.

Treffpunkt für alle vier Touren ist der Rathausplatz Quickborn.

Um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an info@stadtmacher.quickborn.org wird gebeten. Kurzentschlossene können jedoch ebenfalls spontan teilnehmen. Weitere Informationen gibt es unter www.qvelos.de.

Die Teilnahme an den Fahrradtouren erfolgt auf eigenes Risiko.

Die Termine im Überblick:

Samstag, 24. Oktober 2026, 13 Uhr – Fahrradtour rund um Quickborn

Samstag, 21. November 2026, 13 Uhr – Fahrradtour rund um Quickborn

Samstag, 5. Dezember 2026, 18 Uhr – Lichterfahrt zum Quickborner Weihnachtsmarkt

Sonntag, 20. Dezember 2026, 11 Uhr – Weihnachts-Spezial-Tour

Treffpunkt jeweils: Rathausplatz Quickborn