Veröffentlicht am 14.09.2026

Quickborn. In die besonderen Veranstaltungen an St. Marien Quickborn, Kurzer Kamp, Quickborn reiht sich am Samstag, den 3. Oktober 2026, um 19:00 Uhr der renommierte Kammerchor der Kantorei Poppenbüttel, Heimat der Hamburger Alsterwanderweg Konzerte, unter der Leitung des Kantors Matthias Berges, der auch die Orgel spielt, ein.

Unter dem, Titel „Das ist mir lieb“ kommen Werke von Johann Hermann Schrein, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven bis Gabriel Fauré und Charles Hubert Hastings Parry zur Aufführung.

Der Kammerchor der Kantorei Poppenbüttel (ehemals Junge Kantorei) singt anspruchsvolle Chorwerke aller Epochen. Das Ensemble tritt in Konzerten und Gottesdiensten mit vielfältigen a-cappella Programmen auf. Programme in der jüngsten Zeit beinhalten, in Verbindung mit romantischer Literatur von Felix Mendelssohn Bartholdy und César Frank, auch begeisternde zeitgenössische Werke wie das Alleluia von Jake Runestat und Desert Sea von Luke Byrne. Daneben Pflegt der Kammerchor in seinem Programm die Motetten von Bach und Schütz.

Der 1996 in Espelkamp (Ostwestfalen) geborene Matthias Berges widmete sich schon während seiner Gymnasial -Zeit der Kirchenmusik. Daraus entwickelte sich ein Kirchenmusik-Studium mit Bachelor- und Masterabschluss in Heidelberg. Seine prägenden Lehrer in dieser Zeit im Dirigieren und in der Chorleitung waren Bernd Stegmann und Michiya Azumi. Als Chorleiter übernahm Matthias Berges in längeren Vertretungsphasen mehrere Chöre, ist seit 2024 Kantor an der Marktkirche Hamburg Poppenbüttel und leitet dort die Kantorei mit weit über 100 Sängerinnen und Sängern sowie den Kammer- und Jugendchor.

Der Förderkreis Kirchenmusik an St. Marien freut sich, diesen besonderen Chor in seiner Kirche begrüßen zu dürfen und lädt alle Musikliebenden in Stadt und Umgebung zu diesem Kontert ein. Der Eintritt ist frei, und es wird um Spenden für den Chor gebeten