Veröffentlicht am 14.09.2026

Quickborn – Der Repair-Treffpunkt der VHS Quickborn lädt am Samstag, 26. September, von 10 bis 13 Uhr zur Reparaturwerkstatt ins Forum am Bahnhof ein. Dort können Bürgerinnen und Bürger defekte Alltagsgegenstände gemeinsam mit engagierten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern reparieren lassen.

Kaputt heißt nicht gleich unbrauchbar: Ob Elektrogerät, Lampe, Musikinstrument, Uhr, Spielzeug oder Holzmöbel – vieles ist willkommen und kann repariert werden. Auch Tischchen, Schränkchen, Bilderrahmen und Regale können vor Ort begutachtet und nach Möglichkeit instand gesetzt werden. Das vielseitige Repairteam geht auch bei technischen Geräten wie Laptops und Handys auf Fehlersuche, und auch Probleme mit der Nähmaschine können vor Ort geprüft werden.

Wer das Repairteam zunächst kennenlernen und dabei selbst aktiv werden möchte, hat bereits am Samstag, 19. September, auf dem Eulenmarkt am Freibad Gelegenheit dazu. An einem eigenen Stand präsentiert das Team verschiedene Mitmachaktionen. Geplant sind unter anderem eine Angelstation, der „Heiße Draht" und spannende Einblicke in die Welt der Drucker. Der Eulenmarktstand ist ausdrücklich kein Reparaturstand – Reparaturen werden erst am 26. September beim Repair-Treffpunkt in der VHS Quickborn durchgeführt.

Für den Repair-Treffpunkt am 26. September können Termine telefonisch unter 04106/6129960, per E-Mail an vhs@quickborn.de oder über die Website der VHS Quickborn unter der Kursnummer 140 ff gebucht werden.

Foto: Der VHS-Repairtreff öffnet auf dem Eulenmarkt und am 26. September im Forum am Bahnhof seine Türen. Foto: VHS Quickborn