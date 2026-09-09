Veröffentlicht am 09.09.2026

Quickborn. Die Stadtbücherei lädt während des Eulen- und Schützenfestes am Sonnabend, 19. September, zu einem großen Bücher-Flohmarkt in die Stadtbücherei, Bahnhofstraße 100, ein. Der Flohmarkt beginnt um 13 Uhr. Buchliebhaberinnen und Buchliebhaber können bereits für einen Euro ein Kilogramm Bücher erwerben. Das Angebot erstreckt sich von spannenden Romanen über informative Sachbücher bis hin zu Kinder- und Jugendliteratur. Außerdem warten ausgemusterte DVDs und Hörbücher auf neue Besitzerinnen und Besitzer.

Die Stadtbücherei bleibt an diesem Tag vormittags geschlossen. Es wird kein Büchereiservice angeboten. Am Vormittag sowie während des Flohmarktes können keine Medien ausgeliehen oder zurückgegeben werden. Rückgaben können alternativ über die Rückgabebox auf dem Forumsplatz erfolgen. Die Medien werden allerdings erst am nächsten Öffnungstag vom Personal zurückgebucht.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.stadtbuecherei-quickborn.de oder telefonisch unter 04106/ 611470.