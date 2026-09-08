Veröffentlicht am 08.09.2026

Quickborn. Rock, Punk und norddeutscher Humor: Am Freitag, 11. September, ab 20 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher des Quickborner Eulen- und Schützenfestes ein besonderer Konzertabend im großen Festzelt auf dem Rathausplatz. Als Hauptact stehen Maggers United auf der Bühne. Den Abend eröffnet die norddeutsche Punkrock-Band Edelg!ft.

Seit mehr als 20 Jahren zählen Maggers United zu den bekannten Rockbands aus Hamburg. Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus ehrlichem Rock, norddeutschem Humor und großer Publikumsnähe haben sie sich weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus einen Namen gemacht. Ob als langjährige Supportband von Lotto King Karl, auf großen Open-Air-Bühnen oder in ausverkauften Clubs – die Band steht für energiegeladene Liveauftritte und ausgelassene Stimmung.

Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Tickets sind online auf der Internetseite www.match-openair.de oder auf der Seite der Stadt www.quickborn.de erhältlich.