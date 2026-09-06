Veröffentlicht am 06.09.2026

Quickborn. Die Hecke ist zu hoch, der Hahn kräht, der Brunnen plätschert zu laut, das Laub vom Nachbarn nervt – es gibt viele Gründe, warum Nachbarn sich streiten. Manchmal eskaliert der Streit so sehr, dass beide Parteien nicht mehr miteinander reden. Dann ist es in den vergangenen Jahren oftmals ein Fall für die beiden Schiedspersonen, Corinna Truffel und Hans-Jürgen Kreuder, geworden.

Mit großem ehrenamtlichen Engagement für die Einwohner und Einwohnerinnen in Quickborn haben sich die beiden in den vergangenen zehn Jahren eingesetzt. „Dafür möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken", sagt Bürgermeister Thomas Beckmann. „Gerade bei nachbarschaftlichen Unstimmigkeiten ist es wichtig, eine Person zu haben, die zuhören kann, aber auch gleichzeitig die Fähigkeit besitzt, zu vermitteln und Lösungen zu finden. Das ist sowohl Frau Truffel als auch Herrn Kreuder im besonderen Maße vorbildlich gelungen."

Vier bis fünf Schlichtungsfälle pro Jahr hatten die beiden. Dazu kamen noch einige Anrufe, die aber direkt am Telefon geklärt werden konnten. Doch bei den allermeisten Fällen mussten die beiden feststellen, dass oftmals gar nicht die Hecke der Grund dafür ist, dass es einen Streit gibt, sondern schon im Vorwege etwas vorgefallen ist. „Das ist das Spannende an diesem Ehrenamt", sagt Corinna Truffel. „Man muss erst einmal erkennen, was der Kern des Streits ist, und wenn man es geschafft hat, ist es einfach ein schönes Gefühl, geholfen zu haben."

Doch die beiden geben ihr Amt nun ab. Zur Schiedsfrau der Stadt Quickborn ist bereits Sylvia Starke gewählt worden, die in nächster Zeit von der Direktorin des Amtsgerichtes Pinneberg für die Zeit von fünf Jahren bestellt wird. Das Amt der stellvertretenden Schiedsperson ist noch offen. Interessierte können sich bis zum 15. Oktober 2026 bei der Stadt Quickborn melden. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Quickborn unter Service/Beratungsangebote.

Ziel von Schiedspersonen ist es, langwierige und teure Gerichtsprozesse zu vermeiden. Denn bevor ein Streit vor einem Gericht landet, müssen die Streitparteien zum Schiedsmann oder zur Schiedsfrau.

Die Stadt hofft, dass es auch zukünftig engagierte Menschen in Quickborn gibt, die dieses wichtige Amt für eine Zeit von fünf Jahren übernehmen möchten.

Foto: Bürgermeister Thomas Beckmann und Volker Dentzin (außen) bedanken sich bei den beiden Schiedsleuten Corinna Truffel und Hans-Jürgen Kreuder für ihr ehrenamtliches Engagement. Foto: Quickborn