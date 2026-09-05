Veröffentlicht am 05.09.2026

Quickborn. Menschen in beruflichen und privaten Lebenssituationen professionell begleiten, beraten und coachen - dafür braucht es fundiertes psychologisches Wissen, Einfühlungsvermögen und konkrete methodische Werkzeuge. Die Volkshochschule (VHS) Quickborn bietet deshalb erneut die praxisnahe Ausbildung zum Personal Coach/ Psychologischen Berater beziehungsweise Psychologischen Beraterin an.

Bereits von 2009 bis 2020 wurde der Lehrgang an der VHS Quickborn mit großem Erfolg und zahlreichen Teilnehmenden durchgeführt. Nun startet die Bewerbungsphase für eine neue Ausbildungsrunde. Der elfmonatige Lehrgang findet an Wochenenden statt und beginnt am Freitag, 12. Februar, um 18 Uhr in der VHS Quickborn im Forum, Bahnhofstraße 112.

Die Ausbildung vermittelt psychologische Beratungsansätze sowie das praktische Handwerkszeug, um Menschen bei persönlichen Entwicklungsprozessen professionell zu begleiten. Neben der Vermittlung von Fachwissen bieten die Workshops viel Raum für praktische Übungen, persönlichen Austausch und die gemeinsame Reflexion von Fallbeispielen.

Auf dem Lehrplan stehen unter anderem:

Praktische Beraterkommunikation

Elemente und Strukturierung der Beratungsarbeit

Themenzentrierte Interaktion

Kommunikationsmodelle

Konflikt- und Fallarbeit

Grundlagen der Transaktionsanalyse

Gewaltfreie Kommunikation

Umgang mit Stress

NLP-Grundwissen

Grundlagen der systemischen Beratung

Psychische Störungsbilder

Detaillierte Infos und einen Terminplan gibt es unter 04106/6129961. Interessierte können sich per E-Mail an: vhs@quickborn.de oder unter www.vhs-quickborn.de anmelden. Die Kursnummer lautet 57000.