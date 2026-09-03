Veröffentlicht am 03.09.2026

Quickborn. Auf eine himmlisch musikalische Reise mit Kompositionen der großen Meister des barocken Äthers, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach & Antonio Vivaldi, begeben sich das WALA.DUO, die Konzertsängerin Kerstin Auerbach, Contralto und der A-Konzert-Organist Lennart Pries bei ihrem Konzert am 13. September im Rahmen der 19. QUICKBORNER MUSIKTAGE .

Mit bewegender Leidenschaft & Passion sind sie Sprachrohr inspirierend rhythmischer Impulse & elegisch flehentlicher Melodien. "ViAGGiO iN PARADiSO“ ist die paradiesische Reise, das Zaubern eines musikalisch himmlischen Gewölbes am Firmament**.

Kerstin Auerbach **studierte und diplomierte klassischen Gesang, Stimmfach ALT – MEZZO in der Fachrichtung „Darstellendes Theater“ an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar. Während ihres Studiums erhielt sie ein Stipendium der Händel – Akademie Karlsruhe; wirkte, unter der Leitung Helmut Rillings, am Internationalen Festivalensemble mit. Sie gastierte u.a. in den Partien „Hänsel + Gretel/ Hänsel“ + „Zauberflöte/ II. + III. Dame“.

Lennart Pries hat als Kind begonnen, Violine und Klavier zu spielen. Erfahrungen in Orchestern und Ensembles haben ihn in seiner Jugendzeit geprägt. Früh entdeckte er auch die Freude am freien, ungebundenen Spielen, dem Improvisieren. Eine Stimmung - eine Musik, ein Bild - eine andere Musik. Erst während des Lehramtsstudiums entdeckte Lennart Pries ein für ihn neues Instrument: die Orgel. Mit Begeisterung erkundet er die lange Orgel-Tradition Europas und ist Preisträger internationaler Wettbewerbe. Eine weitere Leidenschaft ist das “Klangforschen”. Lennart Pries erforscht die Möglichkeiten, den Klang der Orgel mit elektronischen, digitalen Mitteln zu verbinden und zu erweitern.

Sonntag, 13. September 2026, 17 Uhr Marienkirche Quickborn 19. Quickborner Musiktage „Viaggio in Paradiso“ für Contralto + Orgel Kerstin Auerbach – Contralto Lennart Pries – Orgel Eintritt € 15,- /12,-