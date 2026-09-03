Veröffentlicht am 03.09.2026

Quickborn.Das Himmelmoor ist nicht nur ein besonderer Naturraum vor den Toren Quickborns, sondern auch Lebensraum für zahlreiche Vogelarten. Am Sonntag, 13. September, ab 9 Uhr bietet der Förderverein Himmelmoor Vogelführung durch das Himmelmoor an. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz vor dem Torfwerk, Himmelmoorchaussee 61.

Nach einer kurzen Einführung am Torfwerk führt Hamze Beati, Biologielehrer und Hobbyornithologe, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für etwa zwei bis zweieinhalb Stunden durch das Himmelmoor. Dabei gibt es Gelegenheit, die heimische Vogelwelt zu beobachten und mehr über die Besonderheiten des Naturraums zu erfahren.

Wer teilnehmen möchte, sollte nach Möglichkeit Fernglas und/oder Fotokamera sowie eigene Verpflegung mitbringen. Festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung werden ebenfalls empfohlen.

Um die Natur nicht zu stören, werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf den Wegen bleiben und darum gebeten, die Tiere und ihren Lebensraum möglichst wenig zu stören.

Die Anmeldung ist über den Kooperationspartner VHS Elmshorn/Barmstedt möglich. Die Führung kostet 12,50 Euro.