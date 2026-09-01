Veröffentlicht am 01.09.2026

Quickborn. Sie sind anmutig, faszinierend und vor allem nachts aktiv: Fledermäuse gehören zu den besonderen Bewohnern des Himmelmoors. Am Sonnabend, 5. September, ab 20 Uhr lädt der Förderverein Himmelmoor zu einer besonderen spätabendlichen Führung in die geheimnisvolle Welt der „Flugkünstler der Nacht“ ein. Treffpunkt ist am Torfwerk des Himmelmoores, Himmelmoorchaussee 61.

Zum Auftakt erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein kurzer Theorievortrag von Dieter Schäfer. Dabei gibt er einen Einblick in die verschiedenen Fledermausarten, ihre Lebensweise und ihre besonderen Fähigkeiten.

Mit zunehmender Dunkelheit geht es anschließend hinaus ins Himmelmoor. Dort können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beobachten, wie die Fledermäuse auf die Jagd nach Mücken und Faltern gehen. Mithilfe von bereitgestellten Fledermausdetektoren werden die für Menschen normalerweise nicht hörbaren Ortungs- und Fangrufe der Tiere hörbar gemacht. Anhand der unterschiedlichen Töne lässt sich sogar erkennen, welche Fledermausarten unterwegs sind. Ab 18 Uhr können die Bausätze für Fledermausdetektoren im Torfwerk gegen eine Spende erworben werden.

Im Himmelmoor wurden bereits Zwergfledermaus, Mückenfledermaus, Wasserfledermaus, Rauhautfledermaus und Großer Abendsegler nachgewiesen. Die Führung bietet damit nicht nur spannende Naturbeobachtungen, sondern macht auch auf die Bedeutung des Schutzes dieser faszinierenden und gefährdeten Tiere aufmerksam.

Für die Wanderung ins Moor werden Mückenschutz, kleine Taschen- oder Stirnlampen sowie wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk empfohlen. Bei Starkregen oder Gewitter kann die Führung ins Moor aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden. Den Vortrag im Torfwerk wird es aber in jedem Fall geben.

Die Tour kann über die Volkshochschule Elmshorn und Barmstedt gebucht werden und kostet 12,50 Euro.