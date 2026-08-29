Veröffentlicht am 29.08.2026

Quickborn. Bauanträge, Schulstandorte, Spielplätze, Hebesätze: Vieles, was unseren Alltag prägt, wird in der Stadtvertretung entschieden – aber wer sitzt da eigentlich, wer entscheidet was, und wann?

In diesem Workshop am Mittwoch, 9. September, 18 bis 21 Uhr, im Forum, Bahnhofstraße 112, lernen Interessierte die kommunalpolitischen Strukturen Ihrer Stadt kennen:

Was machen Bürgermeister, Stadtvertretung, Ausschüsse und Verwaltung – und wie greifen sie ineinander?

Wie kommt eine Entscheidung zustande, und wo können Einwohnerinnen und Einwohner mitreden?

Anhand eines konkreten Quickborner Beispiels wird geübt, Tagesordnungen und Beschlussvorlagen zu lesen, und es wird einen Überblick über die Beteiligungsrechte nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein gegeben. Ein Einstieg für alle, die wissen wollen, wie ihre Stadt funktioniert – egal ob neu zugezogen, langjährig hier zu Hause oder ehrenamtlich engagiert.

Die Veranstaltung ist Teil der Engagementstrategie Schleswig-Holsteins 2026 und gefördert durch das Sozialministerium Schleswig-Holstein - daher ist diese Veranstaltung kostenfrei. Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Plätze unter der Rufnummer 04106/6129960, per E-Mail an vhs@quickborn.de oder unter www.vhs-quickborn.de erforderlich. Die Kursnummer, die bei der Anmeldung angegeben werden muss, lautet 14001.