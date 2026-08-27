Veröffentlicht am 27.08.2026

Quickborn. Die AWO feiert am Sonnabend, 29. August, ihr Sommerfest im Haus und Garten des AWO-Treffs, Kampstraße 8. Beginn ist um 13 Uhr.

Die AWO-Mitglieder und Gäste können sich gleich zu Beginn des Festes stärken. Es gibt leckere Würstchen mit Salaten, später auch Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

Am Nachmittag werden Spiele angeboten. Unter anderem gibt es ein Knobeln um eine Mettwurst, Glücksrad drehen und Tischfußball. Dabei sind Angebote für Groß und Klein geplant.

Nicht alles ist „umsonst": Für die Speisen und Getränke wird ein geringer Unkostenbeitrag genommen. Spenden sind auch willkommen.

Eigentlich findet das Sommerfest der AWO schon früher im Jahr statt, doch wegen des Wetters ist es verschoben worden. „Wir wollten unseren Senioren nicht die heißen Temperaturen zumuten, die nun hoffentlich überwunden sind", erklärt die Ortsverein-Vorsitzende Renate Hensel.