Veröffentlicht am 26.08.2026

Quickborn (ots) - Bereits am 16.08.2026 kam es in der Barmstedter Straße bei Quickborn zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Durchlassrohr eines dortigen Wassergrabens. Nun wurde polizeilich bekannt, dass der Fahrer im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.

Am Sonntag (16.08.2026) gegen 18:10 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus dem Kreis Pinneberg die Barmstedter Straße aus Richtung Kieler Straße kommend in Richtung Hemdingen. In einer Linkskurve verlor er offenbar die Kontrolle über sein Motorrad und verunfallte auf Höhe der Einmündung Bilsener Weg rechtsseitig im Straßengraben.

Es wird nicht ausgeschlossen, dass er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Ein Fremdverschulden liegt nach bisherigen Erkenntnissen nicht vor.

Der 54-jährige wurde in Begleitung eines Notarztes mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Verkehrsunfallermittlungen wurde am Montag (24.08.2026) polizeilich bekannt, dass der Mann im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.

Polizeidirektion Bad Segeberg