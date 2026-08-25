Veröffentlicht am 25.08.2026

Quickborn. In diesem Jahr hat die AWO in Quickborn den Termin für das beliebte Sommerfest etwas verschoben. „Wir wollten unseren Senioren nicht die heißen Temperaturen zumuten, die hoffentlich überwunden sind“, erklärt die Ortsverein-Vorsitzende Renate Hensel.

Gefeiert wird am Sonnabend, 29. August 2026, im Haus und Garten des AWO-Treffs in der Kampstraße 8. Beginn ist um 13 Uhr. Dann brutzeln schon die leckeren Würste auf dem Grill.

Die AWO-Mitglieder und Gäste können sich gleich zu Beginn des Festes stärken. Es gibt leckere Würstchen mit Salaten, später auch Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

Zum Programm werden Spiele angeboten: Spaß macht das Knobeln um eine Mettwurst, das Glücksrad drehen, am Tischfußball um den Sieg ringen. Es wird an Angebote für Groß und Klein gedacht.

Nicht alles ist „umsonst“: Für die Speisen und Getränke wird ein geringer Unkostenbeitrag genommen. Spenden sind auch willkommen