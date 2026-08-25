Veröffentlicht am 25.08.2026

Quickborn. Der Herbst steht vor der Tür und für Kammermusikbegeisterte einige spannende Veranstaltungen in Quickborn.

Anna Konanoudi & das Rainer Schnelle Trio treten am Samstag, 29.08.2026 um 19:00 Uhr im Artur-Grenz-Saal auf. Der Einlass beginnt 18:30 Uhr. Bei dem vom Kultur-Verein organisierten Konzert erwarten Sie Jazz, Swing und Soul mit einem mediterranen Touch. Eintritt: 25 €.

Life, Love and Light", von Leben, Liebe und Ewigkeit. Konzert mit dem Ensemble Quartonal in St. Marien Quickborn, am Samstag, den 5. September 2026, 18:00 Uhr. Ein Programm mit geistlicher Vokalmusik und Volksliedern wartet auf Sie. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden für die Künstler und Organisatoren gebeten.

Hausmusik mit Mattis Brodersen am 06.09. um 17 Uhr auf dem Dachboden vom Helenenhof. Seine Lieder singt er auf Englisch und in seiner Muttersprache Fering. Reservierung: m.cotterell@icloud.com oder telefonisch : 0171 3210433. Spende zugunsten der Künstler: 25 €.

Am Sonntag, 13. September um 17 Uhr wird Kerstin Auerbach (Contralto) mit ihrem Programm „Viaggio in Paradiso“ in der Marienkirche Quickborn zu Gast sein. Begleitet wird sie von Lennart Pries (Orgel). Eintritt 15 € (12 € ermäßigt).

Eulenfestkonzert am Montag, 14. September um 19:30 Uhr. Ein Liederabend mit internationalem Flair erwartet Sie. Die deutsch-chilenische Sopranistin Josefine Göhmann, die mit ihrer silbrig schimmernden Klangfarbe sowie ihrer dramatischen Präsenz besticht und ihre Pianistin Schaghajegh Nosrati, die als Assistentin der Klavierlegende Sir András Schiff wirkt, präsentieren den Saisonauftakt der "Freunde der Kammermusik Quickborn e.V." und werden im Rahmen des Eulenfestkonzerts einen unvergesslichen Liederabend darbieten. Der Eintritt beträgt 25 € (20 € für Mitglieder).

Kartenbestellung unter vorverkauf@kammermusik-quickborn.de und 0163 – 161 25 83. Alternativ können Sie Ihre Karte(n) an der Abendkasse erwerben.