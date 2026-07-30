Veröffentlicht am 30.07.2026

Quickborn. Die VHS Quickborn bietet ab Mittwoch, 26. August 2026, einen neuen Zeichenkurs am Nachmittag an. Der Kurs findet jeweils von 16 bis 18 Uhr im Forum statt und richtet sich an alle Interessierten, die ihre zeichnerischen Fähigkeiten entdecken oder weiterentwickeln möchten – unabhängig von bisherigen Erfahrungen oder künstlerischen Vorkenntnissen. Geleitet wird der Kurs von Thies Thiessen, der seit mehr als 40 Jahren zeichnet und die Teilnehmenden mit praktischen Übungen Schritt für Schritt an unterschiedliche Techniken und Motive heranführt.

Im Mittelpunkt des Kurses stehen vor allem die Freude am kreativen Arbeiten und ein unverkrampfter Einstieg in das Zeichnen. Die Teilnehmenden lernen, genauer hinzusehen, Formen und Details zu entdecken sowie eigene Ideen auf Papier umzusetzen. Dabei bleibt auch Raum für Experimente und individuelle Herangehensweisen. Fehler gehören ausdrücklich zum Lernprozess und können dazu beitragen, neue Möglichkeiten zu entdecken und die eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

„Mit etwas Neugier und ohne großen Kunstanspruch kann jeder das Zeichnen lernen und Freude daran entwickeln", erklärt Kursleiter Thies Thiessen.

Anmeldungen sind unter der Kursnummer 2430 ff auf der Internetseite der VHS Quickborn möglich. Weitere Informationen erhalten Interessierte außerdem per E-Mail oder telefonisch unter 04106 6129960.

Bild: Zeichenkurs am Nachmittag bei der VHS Quickborn im Forum. Foto: VHS Quickborn