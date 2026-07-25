Veröffentlicht am 25.07.2026

Quickborn – Die VHS Quickborn bietet von Montag, 21. September, bis Freitag, 25. September 2026, jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr, einen Bildungsurlaub in Teilzeit zum Thema „Yoga als wertvolle Methode zur Stressbewältigung im Beruf" an. Der Kurs findet in den Räumen der VHS am Forum statt und richtet sich insbesondere an Teilzeit- und Halbtagsbeschäftigte. Die Veranstaltung ist als Bildungsurlaub in Schleswig-Holstein und Bremen anerkannt. Auch Interessierte, die den Kurs unabhängig vom Bildungsurlaub besuchen möchten, können sich anmelden.

Das speziell für Teilzeitkräfte entwickelte Angebot vermittelt theoretische Grundlagen und praktische Übungen, die dabei unterstützen, den beruflichen Alltag gesundheitsfördernd und stressbewusst zu gestalten. Arbeitgeber aus anderen Bundesländern können eine Teilnahme im Rahmen des sogenannten Konsensprinzips im Einzelfall ebenfalls ermöglichen.

VHS-Leiterin Anette Ehrenstein erläutert: „Yoga ist ein ganzheitlicher Weg, die Anforderungen des oftmals leistungsorientierten Alltags ausgeglichener zu erleben. Die Bildungsurlaubswoche vermittelt Wissen über die Auswirkungen von Stress auf Körper und Geist und zeigt praxisnah auf, wie Yoga langfristig zur Stressbewältigung und Gesundheitsförderung im Berufsalltag beitragen kann."

Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Bedeutung von Yoga als ganzheitlichem Gesundheitssystem, die Sensibilisierung für persönliche Stresssymptome sowie der Einfluss von Atem- und Entspannungsübungen auf das körperliche und seelische Wohlbefinden. Ergänzt wird das Programm durch Reflexionen, Gruppengespräche und praktische Übungen. Die Teilnehmenden lernen unter anderem Körperhaltungen (Asanas), Atemtechniken, Entspannungsübungen sowie Sonnengrüße kennen und entwickeln einen individuellen Übungsplan zur Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Übungen für Rücken, Schultern und Nacken sowie auf der Prävention von Beschwerden durch einseitige Belastungen und Fehlhaltungen.

Neben diesem Angebot stehen bei der VHS Quickborn weitere Bildungsurlaube in Teilzeit zu den Themen Rückengesundheit (Kurs-Nr. 82043) sowie Stressbewältigung (Kurs-Nrn. 82035 und 82036) zur Verfügung.

Für die Teilnahme werden eine Yoga- oder Gymnastikmatte, ein Kissen, eine Decke, ein Schal, warme Socken, Schreibutensilien sowie ein Getränk benötigt.

Weitere Informationen und Anmeldungen sind bei der VHS Quickborn telefonisch unter 04106 6129960 oder per E-Mail möglich.

Bild: NEU: Teilzeit-Bildungurlaube bei der VHS Quickborn. Foto: pexels