Veröffentlicht am 23.07.2026

Quickborn – Die Stadtjugendpflege und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Quickborn informieren am 19. September mit einer gemeinsamen Präventionsaktion über die Gefahren von K.-o.-Tropfen und Möglichkeiten, sich wirksam zu schützen. Die Aktion findet an zwei Standorten auf dem Eulenmarkt statt. Besucherinnen und Besucher erhalten dort Informationen zur Prävention sowie Getränkeschutzdeckel, die als praktische Maßnahme dazu beitragen können, das Risiko zu verringern, dass unbemerkt Substanzen in Getränke gelangen.

K.-o.-Tropfen sind in der Regel farb- und geruchlos und können unbemerkt in offene Getränke gegeben werden. Sie werden unter anderem eingesetzt, um Menschen wehrlos zu machen und Straftaten wie Diebstähle oder sexuelle Übergriffe zu ermöglichen. Mit ihrer Aktion möchte die Stadt Quickborn über diese Gefahr aufklären, das Bewusstsein für das Thema stärken und zu mehr Aufmerksamkeit im Miteinander beitragen.

Zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen gehört es, Getränke nicht unbeaufsichtigt zu lassen, keine offenen Getränke von Unbekannten anzunehmen und innerhalb der eigenen Gruppe aufeinander zu achten. Wer sich nach dem Konsum von wenig Alkohol plötzlich ungewöhnlich benommen oder orientierungslos fühlt, sollte sich umgehend an vertraute Personen oder das Sicherheitspersonal wenden.

Die Stadtjugendpflege richtet sich mit ihrem Informationsangebot insbesondere an Jugendliche und junge Erwachsene. Ziel ist es, sie für mögliche Gefahren zu sensibilisieren und sie darin zu bestärken, innerhalb der eigenen Clique Verantwortung füreinander zu übernehmen und aufmerksam aufeinander zu achten.

Stadtjugendpflegerin Birgit Hesse: „Mit unserer gemeinsamen Präventionsaktion möchten wir für die Gefahren von K.-o.-Tropfen sensibilisieren und über einfache Schutzmöglichkeiten informieren. Die Getränkeschutzdeckel sind ein praktisches Angebot, das zu mehr Sicherheit beitragen kann. Ein sicheres Miteinander gelingt, wenn wir aufmerksam aufeinander achten und Verantwortung füreinander übernehmen. Bereits im Vorfeld der Aktion werden Getränkeschutzdeckel im Kinder- und Jugendbüro ‚Haus 25', im Haus der Jugend am Ziegenweg 3 sowie im Büro der Gleichstellungsbeauftragten ausgegeben."

Für weitere Informationen stehen die Stadtjugendpflege Quickborn telefonisch unter der Rufnummer 04106 / 611-244 zur Verfügung sowie die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Quickborn unter Telefon 04106 / 611-274.