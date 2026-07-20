Veröffentlicht am 20.07.2026

Quickborn. Das Interesse an Schwimmkursen im Quickborner Kult-Freibad ist seit Jahren ungebrochen. Um noch mehr Kindern die Möglichkeit zu geben, sicher schwimmen zu lernen, kann in diesem Sommer ein zusätzlicher Schwimmkurs angeboten werden. Ermöglicht wird dies durch die finanzielle Unterstützung des Lions Clubs Quickborn, der das Angebot vollständig fördert.

„Das Thema Schwimmunterricht ist eine Herzensangelegenheit für uns", erklärt Lions-Präsident Frank Glatzer. „Aus diesem Grund haben wir Anfang des Jahres gemeinsam mit Patrick und Geeta Gehrcke von Edeka Gehrcke eine Spendenaktion gestartet, um einen zusätzlichen Schwimmkurs finanzieren zu können. Als sich die Aktion herumgesprochen hatte, kamen schnell weitere private Spenderinnen und Spender hinzu. Heute haben wir genug Geld gesammelt, um in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils einen zusätzlichen Schwimmkurs für Kinder zu ermöglichen."

Der erste zusätzliche Schwimmkurs findet vom 3. August bis zum 9. September 2026 statt. Die Nachfrage war entsprechend groß: Bereits wenige Minuten nach Freischaltung der Anmeldung waren alle verfügbaren Plätze vergeben.

„Die große Resonanz zeigt, wie hoch der Bedarf an Schwimmkursen weiterhin ist", sagt Freibadleiter Sascha Holtzmann. „Dank der Unterstützung des Lions Clubs und Edeka Gehrcke konnten wir unser bestehendes Angebot erweitern und so noch mehr Kindern die Möglichkeit geben, schwimmen zu lernen. Dafür sind wir sehr dankbar."

Schwimmen ist eine wichtige Fähigkeit – für Kinder wie für Erwachsene. Dabei geht es neben dem Spaß im Wasser in erster Linie um die Sicherheit. Das zusätzliche Kursangebot ergänzt die bereits bestehenden Schwimmkurse im Freibad Quickborn.

Die Stadt Quickborn bedankt sich herzlich beim Lions Club unter der Leitung von Präsident Frank Glatzer, bei Edeka Gehrcke sowie bei allen Spenderinnen und Spendern für die großzügige Unterstützung. Dieses Engagement zeigt erneut, welchen wichtigen Beitrag Vereine, Initiativen, Gewerbetreibende und engagierte Förderinnen und Förderer für das Gemeinwohl leisten. Durch die Förderung erhalten noch mehr Kinder die Chance, frühzeitig und unter fachkundiger Anleitung schwimmen zu lernen.

Wer einen Blick hinter die Kulissen des Quickborner Kult-Freibads werfen möchte, kann sich seit dem 16. Juli die vierte Folge des Quick.talk-Podcasts auf YouTube, Spotify oder Apple Podcasts ansehen. Darin spricht Badleiter Sascha Holtzmann über den Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe, über Technik, Sicherheit und Organisation sowie über die geplanten Veranstaltungen im Freibad Quickborn.

Foto: Freibad Quickborn / Stadt Quickborn