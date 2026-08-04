Veröffentlicht am 04.08.2026

Quickborn. Das charakteristische „Kie-wit!“ gehört für viele Menschen untrennbar zum Frühling. Doch der Kiebitz ist in Deutschland und auch im Kreis Pinneberg immer seltener geworden. Um auf die Situation des auffälligen Frühlingsboten aufmerksam zu machen und Lösungsansätze aufzuzeigen, lädt die Torfbahn Himmelmoor zu einem Vortrag mit der Kiebitzschützerin Edelgard Heim ein.

Unter dem Titel „Der Kiebitz soll bleiben!“ berichtet Edelgard Heim über ihre praktische Arbeit im Kiebitzschutz. Seit 2021 engagiert sie sich aktiv für den Erhalt der Art und arbeitet dabei eng mit Landwirten sowie dem Naturschutz zusammen. Im Mittelpunkt ihres Vortrags steht ein gemeinsames Projekt, das zeigt, wie durch einfache und freiwillige Maßnahmen Gelege geschützt und Küken erfolgreich großgezogen werden können.

Die Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Naturschutz spielt dabei eine entscheidende Rolle. Anhand konkreter Beispiele wird deutlich, dass bereits kleine Veränderungen in der Bewirtschaftung große Wirkung entfalten können – und so dazu beitragen, den Kiebitz auch in unserer Region zu erhalten.

Der Vortrag findet am Freitag, den 7. August 2026, um 20:15 Uhr in der Nissenhütte auf dem Betriebshof der Torfbahn (Himmelmoorstraße 6, 25451 Quickborn) statt. Der Eintritt ist frei.

Um eine Anmeldung wird gebeten unter dan_zelck@hotmail.com oder telefonisch beziehungsweise per WhatsApp unter 0173 8540762.