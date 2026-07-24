Veröffentlicht am 24.07.2026

Quickborn – Die Stadtbücherei Quickborn lädt am Samstag, den 15. August, von 12.30 bis 16.30 Uhr zu einem inspirierenden Poetry Slam-Workshop ein. Unter der Leitung des renommierten Slampoeten Björn Högsdal lernen die Teilnehmenden Stilmittel, Werkzeuge und Wege zur Ideen- und Themenfindung im Format Poetry Slam kennen.

Ein Poetry Slam ist ein literarischer Wettstreit, bei dem Poeten und Poetinnen ihre selbstverfassten Texte vor Publikum vortragen und dieses anschließend einen Sieger kürt. In dem Workshop werden verschiedene Textformen erörtert – vom lustigen bis zum ernsten Text, gereimt, gerappt oder erzählt. Die Teilnehmenden erfahren, wie man sich auf der Bühne präsentiert und erlernen den Umgang mit der Stimme und dem Körper. Ziel ist es, eine sichere Grundlage und konkrete Handwerkszeuge für den ersten oder vertiefenden Zugang zum Poetry Slam zu erhalten und den Spaß an dem Format beizubehalten oder zu entwickeln.

Björn Högsdal ist erfolgreicher Slampoet, Finalist der deutschsprachigen Meisterschaften und Hamburger „Trizemeister" 2025. Er teilt in dem Workshop seine Erfahrungen und sein Know-how rund um Stimme, Textaufbau und Bühnenpräsenz.

Der Workshop richtet sich an Anfängerinnen und Anfänger genauso wie an fortgeschrittene Slam-Begeisterte, die ihre Performance auf das nächste Level heben möchten. Er eignet sich zudem gut zur Einstimmung oder zur Vorbereitung auf den im Rahmen des Eulen- und Schützenfests stattfindenden Poetry Slam im September.

Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenlos und ab 16 Jahren möglich. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 04106 / 611470 oder per Mail erforderlich. Die Stadtbücherei befindet sich in der Bahnhofstraße 100 (Forum, 1. Stock) in Quickborn, direkt am Forumsplatz.

Foto: Stadtbücherei Quickborn