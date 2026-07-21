Veröffentlicht am 21.07.2026

Quickborn. Die Stadtmacher-Fahrradgruppe Quickborn lädt in den kommenden Wochen zu mehreren geführten Fahrradtouren für Jung und Alt ein. Auf dem Programm stehen drei Touren durch das Quickborner Umland sowie eine besondere historische Fahrradtour durch Quickborn.

Die Touren starten am Samstag, 25. Juli, um 14 Uhr, am Sonntag, 9. August, um 10 Uhr sowie am Samstag, 12. September, um 14 Uhr. Die Strecken führen über rund 30 bis 40 Kilometer durch die Umgebung Quickborns. Unterwegs ist jeweils ein gemeinsamer „Einkehrschwung" vorgesehen, bevor die Gruppe nach Quickborn zurückkehrt.

Ein besonderes Angebot erwartet Interessierte am Samstag, 22. August, um 14 Uhr. Dann lädt die Stadtmacher-Fahrradgruppe zu einer historischen Fahrradtour durch Quickborn ein. Unter dem Motto „Quickborns Vergangenheit auf zwei Rädern entdecken" führt die Tour zu historischen Gebäuden und Orten im Stadtgebiet.

Begleitet wird die Tour von Irene Lühdorff, Leiterin der Quickborner Geschichtswerkstatt, die an den einzelnen Stationen spannende Einblicke in die Entwicklung der Stadt gibt. Dank der Unterstützung der Malteser Norderstedt kann sie die Tour in einer Rikscha begleiten und die Geschichte Quickborns auf besondere Weise vermitteln.

„Unsere Fahrradtouren verbinden Bewegung, Gemeinschaft und die Freude daran, Quickborn und seine Umgebung gemeinsam zu entdecken", erklärt Gruppenleiter Lars Reese. „Mit der historischen Tour möchten wir außerdem einen Blick auf die Geschichte unserer Stadt werfen und bekannte Orte aus einer neuen Perspektive erleben."

Treffpunkt für alle Touren ist der Rathausplatz in Quickborn. Die Stadtmacher bitten um eine Anmeldung per E-Mail. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.