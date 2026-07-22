Veröffentlicht am 22.07.2026

Quickborn. Pünktlich zum 80. Geburtstag des Landes Schleswig-Holstein veröffentlicht die Geschichtswerkstatt der VHS Quickborn ihre neueste Schrift zur Stadtgeschichte. Unter dem Titel „80 Jahre Stadtentwicklung Quickborn" zeichnet sie die Entwicklung Quickborns von der Landgemeinde mit 4.550 Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 1944 bis zur heutigen Stadt mit mehr als 22.800 Einwohnern nach. Die 30 Seiten starke, reich bebilderte Broschüre ist ab Freitag, 24. Juli 2026, gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro am Empfang des Quickborner Rathauses erhältlich.

Ausgangspunkt für die Veröffentlichung ist das 80-jährige Bestehen des Landes Schleswig-Holstein, das in diesem Jahr landesweit gefeiert wird. Autorin Dr. Inge Kutta hat dieses Jubiläum zum Anlass genommen, die Entwicklung Quickborns in den vergangenen acht Jahrzehnten umfassend zusammenzustellen.

Die Broschüre beleuchtet die Stadtentwicklung anhand verschiedener Themenbereiche. Dazu gehören unter anderem die politische und die Einwohnerentwicklung, Schulen und Kindergärten, Handel und Gewerbe, Vereine und Verbände, Kultur, Kirchen und Natur, Sport, Gesundheit sowie Gebäude und Baugebiete. Zahlreiche historische Fotografien und Abbildungen ergänzen die Texte und machen den Wandel der Stadt anschaulich.

„Unsere neue Schrift zeigt, wie vielfältig sich Quickborn in den vergangenen 80 Jahren entwickelt hat. Sie richtet sich gleichermaßen an Neubürgerinnen und Neubürger, die ihre neue Heimat besser kennenlernen möchten, wie an Menschen, die diese Entwicklung über Jahrzehnte selbst erlebt haben und dabei manches vielleicht schon wieder vergessen haben", sagt Irene Lühdorff, Leiterin der Quickborner Geschichtswerkstatt.

Die Geschichtswerkstatt dankt Dr. Inge Kutta, die den Druck der Broschüre ermöglicht hat. Die Schutzgebühr in Höhe von 5 Euro kommt vollständig der Arbeit der Geschichtswerkstatt zugute und unterstützt weitere Projekte zur Dokumentation und Vermittlung der Quickborner Stadtgeschichte.

Die Broschüre ist zunächst in einer kleinen Auflage erhältlich und kann ab Freitag, 24. Juli 2026, während der Öffnungszeiten des Rathauses am Empfang erworben werden.