Veröffentlicht am 10.08.2026

Quickborn. Von Donnerstag, den 13. August, bis Samstag, den 15. August 2026, lädt das Freibad Quickborn zu einem abwechslungsreichen Sommerwochenende mit Open Air-Kino und der beliebten Veranstaltung „Beats am Beckenrand" ein. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf drei Tage voller Kinoerlebnisse unter freiem Himmel, Live-Musik, Mitmachaktionen und sommerlicher Atmosphäre freuen. Tickets sind ab sofort im Freibad sowie online erhältlich.

Den Auftakt bildet am Donnerstag, den 13. August, ab 21 Uhr das Open Air-Kino mit dem Familienfilm „Der Super Mario Galaxy Film". Am Freitag, den 14. August, wird ebenfalls ab 21 Uhr die Komödie „Extrawurst" mit Hape Kerkeling, Christoph Maria Herbst und Fahri Yardim gezeigt.

Der Höhepunkt des Veranstaltungswochenendes folgt am Samstag, den 15. August. Von 15 bis 21 Uhr verwandelt sich das Freibad bei „Beats am Beckenrand" in eine sommerliche Veranstaltungsfläche für die ganze Familie. Auf dem Programm stehen Musik, Mitmachangebote und verschiedene Aktionen im und am Wasser.

Ein besonderes Highlight ist das SUP-Wettrennen, bei dem die Teilnehmenden ihr Geschick auf dem Stand-up-Paddle-Board unter Beweis stellen und attraktive Preise gewinnen können. Sportlich wird es außerdem bei der Aqua-Gymnastik „Rhythmus trifft Wasser". Zu mitreißenden Afrika-Beats erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Fitnessprogramm, das Bewegung, Musik und Wasserspaß miteinander verbindet.

Für die passende musikalische Begleitung sorgt DJ Olaf, der den gesamten Nachmittag mit sommerlichen Klängen und bekannten Hits für beste Stimmung im Freibad sorgt.

Ab dem Abend übernimmt die Hamburger Band ALEX and the Waves die Bühne. Unter dem Motto „Die Songs müssen bekannt sein, in die Hüfte gehen und für beste Stimmung sorgen" präsentiert das Duo ein Live-Programm mit bekannten Klassikern und aktuellen Hits zum Mitsingen und Tanzen.

Den stimmungsvollen Abschluss des Veranstaltungstages und zugleich des gesamten Sommerwochenendes bildet ab 21.15 Uhr das Open Air-Kino. Gezeigt wird der Kultfilm „Blues Brothers", der das Veranstaltungswochenende unter freiem Himmel ausklingen lässt.

„Mit dem Sommerwochenende im Freibad verbinden wir Unterhaltung, Bewegung und Gemeinschaft auf besondere Weise. Ob Kino, Live-Musik oder Mitmachaktionen – für alle Altersgruppen ist etwas dabei. Ich freue mich auf viele Besucherinnen und Besucher und ein stimmungsvolles Wochenende im Freibad Quickborn", sagt Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann.

Tickets für das Open Air-Kino sowie für „Beats am Beckenrand" können ab sofort an der Kasse des Freibades sowie online erworben werden.

Bild: Drohnenaufnahme des Quickborner Kult-Freibads. Foto: Stadt Quickborn