Veröffentlicht am 05.08.2026

Quickborn. Wenn im Himmelmoor die Dämmerung einsetzt, beginnt eine ganz besondere Zeit: lautlose Jäger ziehen durch die Luft – und genau ihnen widmet sich ein spannender Abend speziell für Kinder und Familien.

Beim diesem Fledermausabend am 08.08.2026 um 19:00 Uhr dreht sich alles um die faszinierende Welt dieser Tiere. Es gibt Einblicke in ihre Lebensweise, ihre Nahrung und ihren Lebensraum, spannende Infos zur Echoortung sowie interessante Fakten und kleine Mythen rund um Fledermäuse. Auch die Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, und ihr Schutz werden thematisiert.

Ein besonderes Highlight erwartet euch bei Einbruch der Dunkelheit: Mit dem Bat-Detektor geht es gemeinsam ins Moor. Die Rufe der Fledermäuse werden hörbar – und mit etwas Glück lassen sich die Tiere auch am Himmel beobachten.

Der Abend wird gemeinsam mit dem ÖJFN Hamburg gestaltet und lädt unserer jungen Besucher dazu ein, Natur einmal ganz anders zu erleben, zu entdecken und zu verstehen.

Preise: Eltern/Großeltern usw.: 15€ | Kinder: 5€

Anmeldung: dan_zelck@hotmail.com oder 01738540762 (gerne per WhatsApp) Arbeitsgemeinschaft Torfbahn Himmelmoor e.V.