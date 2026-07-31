Veröffentlicht am 31.07.2026

Quickborn. Die Volkshochschule Quickborn bietet ab Dienstag, 25. August 2026, einen neuen Yogakurs speziell für Männer an. Der Kurs findet an sechs Terminen jeweils von 19 bis 20.30 Uhr im Forum statt.

Interessierte können den Kurs anschließend ab Oktober fortsetzen. Mitzubringen sind eine Gymnastikmatte, bequeme Kleidung, eine Decke oder ein Handtuch sowie ein Getränk.

Kursleiterin Karen Lindemann vermittelt die Verbindung aus kraftvollen Yoga-Übungen und bewusster Körperwahrnehmung. Der Kurs richtet sich an Männer, die in einer wertschätzenden Atmosphäre ihre Beweglichkeit, Kraft und Achtsamkeit stärken möchten.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei der VHS Quickborn unter der Kursnummer 34106 auf der Internetseite, per E-Mail oder telefonisch unter 04106 6129960.