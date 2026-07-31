Veröffentlicht am 31.07.2026

Quickborn. Die Freiwillige Feuerwehr Quickborn wurde am Donnerstag, 30. Juli, um 15:03 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Feuer Standard (FEU)" in den Harksheider Weg alarmiert. Vor Ort wurde von Passanten eine Rauchentwicklung aus einem Flachdachanbau gemeldet.

Ein Feuerwehrkamerad, der kurz nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintraf, bestätigte die Meldung. Daraufhin wurde das Einsatzstichwort bereits um 15:06 Uhr auf "Feuer größer Standard (FEU G)" erhöht.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter, dunkler Rauch aus dem Flachdachanbau, zudem waren offene Flammen sichtbar. Die Feuerwehr leitete umgehend von zwei Seiten einen Löschangriff über Steckleitern mit zwei C-Rohren unter Atemschutz ein. Das Feuer konnte dadurch schnell unter Kontrolle gebracht werden und auf einen kleinen Bereich des Daches beschränkt werden.

Im weiteren Einsatzverlauf öffneten die Einsatzkräfte den Dachbereich mithilfe einer Motorkettensäge, um verbliebene Glutnester abzulöschen. Während der Nachlöscharbeiten wurden im Gebäude erhöhte Kohlenmonoxidwerte (CO) gemessen. Deshalb wurde der Fachberater des ABC-Dienst/Löschzug Gefahrgut des Kreises Pinneberg nachalarmiert.

Zur Sicherstellung ausreichender Atemschutzgeräteträger ließ Einsatzleiter Björn Fehrs (Zugführer FF Quickborn) um 15:38Uhr die Freiwillige Feuerwehr Hasloh nachalarmiert.

Nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen des Gebäudeinneren, sanken die CO-Werte auf ein unkritisches Niveau, sodass keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren.

Der Dachbereich wurde zum Abschluss der Nachlöscharbeiten nochmals mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Hier konnten keine weiteren Glutnester mehr gefunden werden.

Die Einsatzstelle wurde um 16:45Uhr an den Kriminaldauerdienst der Polizei übergeben und die Einsatzkräfte der Feuerwehre konnten die Einsatzstelle verlassen.

Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Ermittlungen hierzu übernimmt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Quickborn: 30 Einsatzkräfte mit 7 Fahrzeugen, Feuerwehr Hasloh: 10 Einsatzkräfte mit 2 Fahrzeugen, KFV-Pinneberg: 1 Einsatzkraft mit 1 Fahrzeug, Rettungsdienst (RKiSH): 3 Einsatzkräfte mit 1 Fahrzeug: Polizei: 4 Einsatzkräfte mit 2 Fahrzeugen Kreisfeuerwehrverband Pinneberg