Veröffentlicht am 31.07.2026

Himmelmoor. Insgesamt 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen am vergangenen Wochenende an der jährlichen Nachtfalterkartierung im Himmelmoor teil. Die gemeinsam von der Arbeitsgemeinschaft Torfbahn Himmelmoor e.V. und dem Biologen Timo Zeimet angebotene Exkursion war bereits kurz nach der Ankündigung ausgebucht. Im Rahmen der nächtlichen Erfassung wurden insgesamt 41 Nachtfalterarten nachgewiesen. Die erhobenen Daten fließen in die Dokumentation des ökologischen Zustands des Himmelmoors ein.

Nach einer Einführung führte die historische Torfbahn die Gruppe zu mehreren Beobachtungsstationen im Moor. Dort lockten spezielle Lichtquellen zahlreiche Nachtfalter an, die von den Fachleuten bestimmt und anschließend wieder freigelassen wurden. Die Teilnehmenden erhielten dabei spannende Einblicke in die Vielfalt und Lebensweise der oft wenig bekannten Insekten.

„Viele Arten wirken auf den ersten Blick unspektakulär, entpuppen sich aber bei genauerem Hinsehen als erstaunlich vielfältig", erläuterte Dan Zelck, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Torfbahn Himmelmoor.

Nachtfalter stellen den weitaus größten Teil aller Schmetterlingsarten in Deutschland dar und gelten als wichtige Indikatoren für den Zustand von Lebensräumen. Die regelmäßige Kartierung liefert daher wertvolle Erkenntnisse für den Naturschutz und die Entwicklung der Artenvielfalt im Himmelmoor.

Die Quickborner Torfbahner um ihren Vorsitzenden Dan Zelck bedanken sich bei der VR Bank-Bürgerstiftung für die finanzielle Unterstützung sowie bei Biologe Timo Zeimet für die fachliche Begleitung der Kartierung.

Foto: Impressionen von der Nachtfalterkartierung im Himmelmoor. Foto: Arbeitsgemeinschaft Torfbahn Himmelmoor e.V.