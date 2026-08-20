Veröffentlicht am 20.08.2026

Quickborn – Der nächste Repair-Treffpunkt der VHS Quickborn findet am Samstag, 29. August 2026, von 10 bis 13 Uhr im Forum am Bahnhof statt. Das ehrenamtliche Helfendenteam nimmt sich erneut verschiedenster defekter Gegenstände an und versucht, gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern Fehler zu finden und Reparaturen möglichst direkt vor Ort durchzuführen. Termine können unter der Kursnummer 140 ff vereinbart werden.

Willkommen sind unter anderem Elektrogeräte, Lampen, Holzmöbel und Holzgegenstände, Uhren, Spielzeug sowie Musikinstrumente. Auch Laptops, Handys und andere Gegenstände können zur Begutachtung mitgebracht werden. Selbst bei ungewöhnlichen oder skurrilen Reparaturfällen ist das vielseitige Team um eine Lösung bemüht.

Darüber hinaus können auch Nähmaschinen zur Überprüfung mitgebracht werden. Grundsätzlich gilt: Was einen Stecker hat und nicht mehr so funktioniert, wie es sollte, kann beim Repair-Treffpunkt vorgestellt werden. Auch Tischchen, Schränkchen, Bilderrahmen und Regale aus Holz gehören zu den möglichen Reparaturfällen.

Der Repair-Treffpunkt bietet zudem Gelegenheit, einfach vorbeizuschauen, sich ein Bild vom Angebot zu machen und mit dem Helfendenteam ins Gespräch zu kommen.

Termine können telefonisch unter 04106 6129960 vereinbart beziehungsweise gebucht werden. Der Repair-Treffpunkt findet in der VHS im Forum, Bahnhofstraße 112, statt.

Foto: VHS Quickborn