Veröffentlicht am 03.10.2026

Quickborn. Die Karten liegen bereit, jetzt sind Konzentration, Erfahrung und ein gutes Blatt gefragt: Beim großen Spieletag der VHS Quickborn am Samstag, 10. Oktober, startet um 17.30 Uhr ein Skatturnier für Erwachsene.

Mitmachen können alle, die Skat bereits kennen und Lust auf einen geselligen Wettbewerb haben. Die Teilnahme ist kostenlos und für die besten Spielerinnen und Spieler warten schöne Preise.

Das Skatturnier ist Teil des großen Spieletages der VHS Quickborn, bei dem zahlreiche Spiele ausprobiert und gemeinsam gespielt werden können.

Informationen und Anmeldung bei der VHS Quickborn unter vhs@quickborn.de, telefonisch unter 04106/6129960 sowie unter vhs-quickborn.de.

Kursnummer: 16300