Veröffentlicht am 26.09.2026

Die Fahrkarten sind da – nur der Zug macht später Probleme: Für das neue Herbststück der Quickborner Speeldeel „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ hat der Vorverkauf begonnen. Karten für die vier Aufführungen im Oktober können inzwischen sowohl online als auch an den örtlichen Vorverkaufsstellen gekauft werden.

Während sich das Publikum bereits seine Plätze sichern kann, läuft auf der Bühne die heiße Probenphase. Unter der Regie von Horst Grapp arbeitet das achtköpfige Ensemble an einer turbulenten Bahnhofs-Komödie von Winnie Abel und an einer Reise, bei der schon kurz nach der Abfahrt kaum noch etwas nach Plan läuft.

Ausgangspunkt ist eine Situation, die vermutlich vielen Bahnreisenden zumindest in Ansätzen bekannt vorkommt: Der ICE 6948 legt einen außerplanmäßigen Halt ein und seine Fahrgäste stranden ausgerechnet im kleinen Ort Einöd. Kein Handyempfang, kein Taxi und keine schnelle Aussicht auf Weiterfahrt. Als dann auch noch der Verdacht aufkommt, dass sich unter den Gestrandeten eine kriminelle Person befinden könnte, wird aus dem unfreiwilligen Zwischenstopp zunehmend ein turbulentes Nervenchaos.

Und in Einöd trifft eine Reisegesellschaft aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnte: Ein Kegelclub begegnet einer zielstrebigen Business-Frau, einem eigenwilligen Verschwörungstheoretiker und einer ziemlich außergewöhnlichen Motivationstrainerin. Zwischen Missverständnissen, Verdächtigungen und ganz unterschiedlichen Temperamenten entwickelt sich daraus ein temporeicher Theaterabend.

Auf der Bühne stehen Maja Henning, Josi Evers, Karsten Sohn, Nina Rietdorf, Andrea Linde, Gabriele Hackländer, Nadine Wittkopf und Willy Krämer. Regie führt Horst Grapp.

Gespielt wird an vier Terminen im Artur-Grenz-Saal der Comenius-Schule, Am Freibad 7 in Quickborn.

Die Aufführungstermine:

Samstag, 3. Oktober 2026, 19.30 Uhr

Sonntag, 4. Oktober 2026, 16 Uhr

Freitag, 9. Oktober 2026, 19.30 Uhr

Samstag, 10. Oktober 2026, 16 Uhr

Bei den Nachmittagsvorstellungen am 4. und 10. Oktober beginnt bereits um 15 Uhr der Kaffee- und Kuchenverkauf von Café King in der Eingangshalle.

Karten gibt es online über die Internetseite der Quickborner Speeldeel unter www.quickborner-speeldeel.de sowie an folgenden Vorverkaufsstellen:

Elektro-Bollmann, Steindamm 1–3, 25479 Ellerau

Café King, Kieler Straße 69, 25451 Quickborn

Eisenmüller, Bahnhofstraße 84, 25451 Quickborn

Wer mitreisen möchte, sollte sich seine „Fahrkarte“ also rechtzeitig sichern. Denn auch wenn dieser Zug nicht nach Irgendwo fährt: Im Oktober führt die Reise auf jeden Fall direkt in den Quickborner Artur-Grenz-Saal.