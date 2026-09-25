Veröffentlicht am 25.09.2026

Quickborn. Demenz verändert den Alltag – für die Betroffenen ebenso wie für ihre Angehörigen. Manches geschieht langsam, anderes stellt das gemeinsame Leben plötzlich auf den Kopf. Fragen entstehen, Unsicherheiten wachsen und manchmal fehlt vor allem eines: ein Mensch, der versteht, was gerade passiert.

Genau dafür bietet die VHS Quickborn mit ihrem monatlichen Demenz-Treff einen offenen und geschützten Raum. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 30. September, von 18.30 bis 20.30 Uhr in der VHS im Forum statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

In entspannter und wertschätzender Atmosphäre können Betroffene, Angehörige und weitere Interessierte miteinander ins Gespräch kommen. Es darf erzählt und gefragt, zugehört oder auch einfach nur dabei gewesen werden. Im Mittelpunkt stehen der persönliche Austausch, gegenseitiges Verständnis und die Frage, was helfen kann, den Alltag ein Stück leichter zu machen.

Denn gerade Erfahrungen anderer eröffnen oft eine neue Perspektiven: ein Gedanke, der weiterhilft, eine praktische Idee für den Alltag oder einfach das wohltuende Gefühl, mit den eigenen Erfahrungen nicht allein zu sein.

Moderiert und achtsam begleitet wird der Treff von Melanie Brusius von „Haus & Herz-Engel – ambulante Betreuung & psychologische Beratung (HPP i. A.)“. Sie begleitet seit Jahren Menschen mit Demenz und deren Angehörige im Alltag und bringt dabei sowohl berufliche als auch persönliche Erfahrungen ein. Ihr Anliegen ist es, Räume für Begegnung, Verständnis und Entlastung zu schaffen – mit dem Wunsch, „der Zeit noch ein bisschen mehr Leben zu geben“.

Der Treff soll stärken, entlasten und Menschen miteinander verbinden. Dabei handelt es sich bewusst um eine offene Runde: Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Nach dem September-Termin sind weitere Treffen am 28. Oktober und 25. November geplant.

Demenz-Treff der VHS Quickborn

Mittwoch, 30. September 2026 von 18.30 bis 20.30 Uhr

VHS Quickborn im Forum

Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldungen sind unter vhs-quickborn.de über die Kursnummer 19006, per E-Mail an vhs@quickborn.de oder telefonisch unter 04106/6129960 möglich.