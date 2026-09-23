Veröffentlicht am 23.09.2026

Das nächste Konzert der Freunde der Kammermusik findet am Sonntag, 15. November um 17 Uhr, im Artur-Grenz-Saal statt. Das Trio Adorno bringt mit Lena Eckels und Stefan Schäfer „Fabelhafte Klänge” nach Quickborn.

Was ist schöner als eine offizielle Hymne? Richtig, die inoffizielle Hymne! Und so ist es wieder einmal an der Zeit einen Quickborner Klassiker auf den Schild zu heben und mit Stefan Schäfers Komposition „Owl“ seine wunderbare Hommage an die Stadt Quickborn aufzuführen. Und da ein Tier selten allein kommen mag, wird uns neben der Eule in diesem Jahr auch Franz Schuberts „Forellenquintett“ erfreuen, jenes berühmte Kammermusikwerk, das uns einen der wenigen unbeschwerten Einblicke in Schuberts ansonsten eher mühsames Leben schenkt. Der Start des Abends jedoch ist dem Kakadu vorbehalten: Benannt nach dem Lied „Ich bin der Schneider Kakadu“ aus dem Singspiel „Die Schwestern von Prag“ komponierte Ludwig van Beethoven ein knapp 20-minütiges charmantes Variationswerk.

Sonntag, 15. November 2026, 17.00 Uhr Kammermusikabend Trio Adorno + Lena Eckels + Stefan Schäfer Klavierquintett „Fabelhafte Klänge“

Der Eintritt beträgt 20 € (15 € für Mitglieder). Kartenbestellung unter vorverkauf@kammermusik-quickborn.de und 0163 – 161 25 83. Alternativ können Sie Ihre Karte(n) an der Abendkasse erwerben.