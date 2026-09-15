Veröffentlicht am 15.09.2026

Quickborn. Der Schiffsmodellbauclub SMC Albatros Ellerau e.V. beendet seine diesjährige Fahrsaison am Sonnabend, den 26. September, mit einer stimmungsvollen Schau- und Lichterfahrt auf dem Vereinsgewässer hinter dem Bürgerhaus in Ellerau (Højerweg 2). Ab 17 Uhr präsentieren die Mitglieder ihre beleuchteten Modellschiffe und lassen die Saison gemeinsam ausklingen.

„Die Fahrsaison unseres Schiffsmodellbauclubs geht zu Ende. Diesen Abschluss möchten wir mit einer besonderen Lichterfahrt feiern. Schaulustige und Interessierte sind dazu herzlich eingeladen“, sagt Jörg Klug, 1. Vorsitzender des SMC Albatros.

Neben beleuchteten Schiffsmodellen werden auch verschiedene Funktionsmodelle zu sehen sein, die das breite Spektrum des Schiffsmodellbaus zeigen. Der Verein freut sich über Besucherinnen und Besucher, die die Atmosphäre am Wasser genießen und mit den Modellbauern ins Gespräch kommen möchten.