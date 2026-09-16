Veröffentlicht am 16.09.2026

Quickborn. Wenn am Freitag, 18. September, hunderte bunte Laternen durch die Straßen Quickborns ziehen, wird es wieder stimmungsvoll in der Stadt. Aus drei Richtungen setzen sich die Laternenumzüge in Bewegung und führen zum Rathausplatz. Dort erwartet die Besucherinnen und Besucher im Rahmen der Eulen- und Schützenfestwoche ein buntes Fest mit kulinarischen Angeboten, Musik und Budenzauber.

Bereits ab 18 Uhr beginnt das bunte Treiben auf dem Rathausplatz. Neben verschiedenen kulinarischen Angeboten sorgen ein Karussell und Musik für Unterhaltung.

Um 19.30 Uhr starten die drei Laternenumzüge aus unterschiedlichen Teilen der Stadt. Musikalisch begleitet werden sie von verschiedenen Spielmannszügen:

An der Jahnstraße/Ecke Rotdornweg startet der Laternenumzug mit den Kindern, die vom Spielmannszug TURA Harksheide begleitet werden.

An der Heidkampstraße am Schulzentrum Süd setzt sich der Umzug der Jugend Brassband Quickborn in Bewegung.

An der Heinrich-Lohse-Straße startet der Spielmannszug der DSG Hörnerkirchen gemeinsam mit den Kindern.

Wenn die leuchtenden Züge gegen 20.30 Uhr auf dem Rathausplatz eintreffen, geht der Abend dort stimmungsvoll weiter. DJ Tom K sorgt für musikalische Unterhaltung und gute Laune.

Den krönenden Abschluss bildet schließlich das große Feuerwerk, das vom Freibadgelände aus in den Quickborner Nachthimmel steigt.

Foto: Das Feuerwerk bildet den Abschluss der drei großen Laternenumzüge. Gestartet wird das Feuerwerk in diesem Jahr vom Freibad aus.