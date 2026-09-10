Veröffentlicht am 10.09.2026

Seit mehr als 20 Jahren gehört die Freiwillige Feuerwehr zu seinem Leben, längst übernimmt er dort Verantwortung – jetzt kommt eine weitere wichtige Aufgabe hinzu: Björn Fehrs ist neuer stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Quickborn. Die Ratsversammlung bestätigte die Wahl des 34-Jährigen am Montag einstimmig. Anschließend vereidigte Bürgermeister Thomas Beckmann ihn im Ratssaal.

Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr hatten Fehrs zuvor zu ihrem neuen stellvertretenden Wehrführer gewählt. Mit der Zustimmung der Ratsversammlung konnte die Ernennung nun offiziell vollzogen werden. Bürgermeister Thomas Beckmann überreichte Fehrs die Ernennungsurkunde und nahm ihm den Amtseid ab, Bürgervorsteherin Annabell Krämer gratulierte mit einem Blumenstrauß. Auch eine Abordnung der Feuerwehr war in die Mensa der Comenius-Schule gekommen.

Für Fehrs selbst ist das Vertrauen seiner Kameradinnen und Kameraden etwas Besonderes. Die Wahl erfülle ihn mit großem Stolz und sei für ihn zugleich eine Ehre, sagt der 34-Jährige. Gleichzeitig habe er großen Respekt vor der Verantwortung, die mit dem neuen Amt verbunden sei. Feuerwehr ist für ihn auch Familientradition: Schon seine Vorfahren übernahmen Führungspositionen in anderen Wehren. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrung, mein Wissen und meine Leidenschaft noch stärker einsetzen zu dürfen", sagt Fehrs.

Für Quickborns Bürgermeister ist die Wahl ebenfalls ein starkes Zeichen des Vertrauens innerhalb der Wehr. „Björn Fehrs übernimmt seit vielen Jahren Verantwortung in unserer Freiwilligen Feuerwehr und bringt viel Erfahrung, Fachwissen und großes persönliches Engagement mit. Ich freue mich sehr, dass er bereit ist, sich nun auch als stellvertretender Wehrführer für unsere Wehr und damit für die Sicherheit der Menschen in Quickborn einzusetzen", sagt Beckmann. „Für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm eine glückliche Hand und ihm und allen Kameradinnen und Kameraden vor allem, dass sie von jedem Einsatz gesund zurückkehren."

Fehrs ist seit seiner Jugend eng mit der Quickborner Feuerwehr verbunden. 2005 trat er in die Jugendfeuerwehr ein und wechselte fünf Jahre später in die aktive Einsatzabteilung. 2016 wurde Fehrs zum Gruppenführer und weitere zwei Jahre später zum Zugführer gewählt.

Heute leitet er die Sondereinsatzgruppe Führungsunterstützung. Björn Fehrs war maßgeblich am Aufbau der Drohneneinheit und der regionalen Führungsstelle beteiligt und ist seit über zehn Jahren für die Grundausbildung der Kameraden beim sogenannten Lehrgang Truppmann Teil 1 verantwortlich. Im Rahmen seiner Zugführerposition zählten die Themen Ausbildung und Lehrgänge stets zu seinen Hauptaufgaben.

Auch abseits des unmittelbaren Einsatzgeschehens hat Fehrs das Feuerwehrleben in Quickborn über viele Jahre mitgestaltet. Er leitete das Jugendfeuerwehr-Pfingstzeltlager „Eulennest 2019" mit rund 850 jungen Feuerwehrleuten, den Quickborner „Blaulichttag 2023" und zuletzt den Tag der offenen Tür der neuen Feuerwehrwache in diesem Sommer.

Beruflich bringt der 34-Jährige ebenfalls viel Fachwissen für seine neue Aufgabe mit. Der Maschinenbauingenieur arbeitet im Bereich Brandschutz und betreut mit einem rund 20-köpfigen Team Feuerlöschanlagen im gesamten norddeutschen Raum.

Für seine neue Aufgabe hat Fehrs eine klare Vorstellung: Er möchte die Feuerwehr gemeinsam mit den Kameradinnen und Kameraden zukunftsfähig weiterentwickeln, dabei Bewährtes erhalten und zugleich offen für neue Ideen bleiben. Besonders wichtig sei ihm ein offenes, ehrliches und respektvolles Miteinander innerhalb der Wehr.

Gemeinsam mit Wehrführer Wido Schön bildet Fehrs nun die Führungsspitze der Freiwilligen Feuerwehr Quickborn.

Die Neuwahl war notwendig geworden, nachdem der bisherige stellvertretende Wehrführer Daniel Dähn verstorben war. Dähn hatte über viele Jahre Verantwortung übernommen und die Quickborner Feuerwehr mitgeprägt. Sein Tod hat in der Wehr und weit darüber hinaus große Betroffenheit ausgelöst. Einen Kameraden kann niemand ersetzen – seine verantwortungsvolle Aufgabe aber muss weitergeführt werden. Mit Björn Fehrs haben die Mitglieder der Feuerwehr dafür einen erfahrenen Kameraden aus den eigenen Reihen gewählt.

Bild: Bürgervorsteherin Annabell Krämer und Bürgermeister Thomas Beckmann überreichen Björn Fehrs die Ernennungsurkunde als Ehrenbeamten zum Stellvertretenden Wehrführer für die Dauer von sechs Jahren. Foto: Stadt Quickborn