Veröffentlicht am 09.09.2026

Quickborn. Mit einem besonderen musikalischen Höhepunkt startet das Eulen- & Schützenfest in Quickborn in die nächste Woche. Am Montag, 14. September, laden die „Freunde der Kammermusik Quickborn e. V.“ zu einem festlichen Konzert in den Artur-Grenz-Saal ein.

Ab 19.30 Uhr erwartet das Publikum ein außergewöhnlicher Liederabend mit der deutsch-chilenischen Sopranistin Josefine Göhmann und der Pianistin Schaghajegh Nosrati. Göhmann begeistert mit ihrer silbrig schimmernden Klangfarbe und ihrer ausdrucksstarken dramatischen Präsenz. Begleitet wird sie von Schaghajegh Nosrati, die als Assistentin der renommierten Klavierlegende Sir András Schiff tätig ist.

Die beiden Künstlerinnen versprechen einen eindrucksvollen musikalischen Saisonauftakt und werden im Rahmen des Eulenfestkonzerts ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm präsentieren.

Das Konzert bildet zugleich den Auftakt der neuen Saison der „Freunde der Kammermusik Quickborn e. V.“.

Der Eintritt kostet 25 Euro, für Mitglieder 20 Euro. Studierende zahlen 10 Euro.