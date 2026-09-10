Veröffentlicht am 10.09.2026

Quickborn. Unter dem Motto „Fit fürs Leben" engagiert sich der Rotary Club Quickborn auch 2026 mit mehreren Projekten für die Quickborner Jugend in den Bereichen Bildung, Sport, Sicherheit und internationaler Schüleraustausch. „Unsere Aktivitäten umfassen vorwiegend die Förderung von Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Lebensbereichen, denn sie müssen für die Zukunft im Leben ausgebildet und vorbereitet werden", sagt Kathrin Möwius, Präsidentin des Rotary Club Quickborn.

Ein Förderprogramm in Kooperation mit der Comenius-Schule und dem gemeinnützigen Bildungsunternehmen PHASE BE verbindet schulische Entwicklung, Persönlichkeitsstärkung und Berufsorientierung. Im Schuljahr 2025/26 nahmen acht Schülerinnen und Schüler erfolgreich teil. In einem dreiwöchigen Ferienprogramm erlebten sie gemeinschaftliches Lernen und entwickelten persönliche Ziele. PHASE BE begleitete die Teilnehmenden kontinuierlich bis zum Schulabschluss. Das Ergebnis: Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler bestanden den Hauptschulabschluss. Auch im Schuljahr 2026/27 wird das Programm mit acht Schülerinnen und Schülern fortgesetzt.

Ebenfalls wichtig für Rotary ist die Schwimmausbildung. Die Zahl der Grundschulkinder in Deutschland, die nicht schwimmen können, hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. In Kooperation mit der DLRG Quickborn bot der Rotary Club Quickborn im Sommer 2026 Schwimmkurse an. Neun Grundschulkinder erhielten die Möglichkeit, im Freibad Ellerau zu trainieren. Zur Steigerung der Motivation erhielten auch die Familien eine Jahresfreikarte. Fast alle Teilnehmenden meisterten die Prüfung für das Seepferdchen-Abzeichen erfolgreich. „Unser Ziel ist es, dass die Kinder Vertrauen zum Element Wasser entwickeln und Spaß am Schwimmen haben", erklärt Julia Müller, Leiterin des Freibades Ellerau.

Seit mehr als zehn Jahren ermöglicht der Rotary Club Quickborn Schülerinnen und Schülern einen einjährigen Auslandsaufenthalt. Durch ehrenamtliches Engagement und die Verpflichtung der Eltern, einen Austauschschüler aufzunehmen, wird vielen Jugendlichen diese Erfahrung ermöglicht. Henrik vom Elsensee-Gymnasium flog im August nach Argentinien, während Lukas aus Chile angekommen ist und bereits die erste Schule besucht. Für die Austauschschüler bedeutet dies eine große Chance, sich persönlich weiterzuentwickeln und andere Kulturen kennenzulernen.

Bereits zum zweiten Mal führte der Rotary Club Quickborn die Aktion „BikeDocs" an den Grundschulen durch. Im Vorfeld der Fahrradprüfung überprüften ehrenamtliche Helfer die Fahrräder der Viertklässler auf Verkehrssicherheit. Insgesamt wurden 170 Fahrräder kontrolliert. Das Ergebnis war ernüchternd: Nur 31 Prozent der Räder waren mängelfrei. Bei 42 Prozent wurden leichte und bei 27 Prozent schwere Mängel festgestellt. Die Schülerinnen und Schüler erhielten ein Prüfprotokoll und wertvolle Tipps zur Fahrradpflege und Verkehrssicherheit.

Der Rotary Club Quickborn setzt seine Aktivitäten in den nächsten Monaten fort. Am 26. September wird die Zitterpappel als Baum des Jahres den Baumlehrpfad am Freizeitsee erweitern. Ebenso laufen die Vorbereitungen zum traditionellen Neujahrskonzert am 23. Januar 2027, bei dem junge Talente ihr Können unter Beweis stellen.