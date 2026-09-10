Veröffentlicht am 10.09.2026

Quickborn. Der Sonntag, 13. September, hält für die Quickbornerinnen und Quickborner sowie für Gäste aus der Region ein besonders vielfältiges Programm bereit. Im Rahmen der Eulen- und Schützenfestwoche treffen Tradition, Musik, Sport, Technikgeschichte und Kultur aufeinander. Vom frühen Morgen am Freizeitsee bis zum Konzertabend in der Marienkirche gibt es in Quickborn viel zu erleben.

Country- und Line-Dance-Frühschoppen im Festzelt: Das beliebte Country- und Line-Dance-Frühschoppen beginnt um 10 Uhr im großen Festzelt auf dem Rathausplatz. Bei schwungvoller Musik und guter Stimmung können die Besucherinnen und Besucher gemeinsam in den Festsonntag starten.

Frühaufsteher aufgepasst: Wer allerdings schon früher in den Festsonntag starten möchte, kann sich am frühen Sonntagmorgen den Freunden des Angelsports anschließen. Der Angelsportverein lädt zum jährlichen Jedermann-Angeln am Freizeitsee ein. Treffpunkt ist um 7 Uhr, das Angeln beginnt um 8 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro.

Ab 11 Uhr wird es auf dem Betriebshof der Torfbahn historisch: Beim Tag des offenen Denkmals mit Oldtimertreffen präsentieren Oldtimerliebhaber ihre liebevoll gepflegten Fahrzeuge. Der Eintritt zum Oldtimertreffen ist kostenlos. Wer darüber hinaus eine Fahrt mit der historischen Torfbahn unternehmen möchte, kann dies für 5 Euro tun. Die Veranstaltung bietet damit nicht nur Automobilfreunden interessante Einblicke, sondern lädt Besucherinnen und Besucher jeden Alters dazu ein, regionale Technik- und Verkehrsgeschichte zu entdecken.

Am Nachmittag steht mit dem traditionellen Festumzug durch Quickborn einer der Höhepunkte der Eulen- und Schützenfestwoche auf dem Programm. Festlich geschmückte Wagen, Spielmannszüge und Schützen, Vereine und Gewerbetreibende sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger machen den Umzug jedes Jahr zu einem besonderen Erlebnis für die gesamte Stadt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich ab 14:30 Uhr auf dem Markant-Parkplatz. Der Festumzug startet um 15 Uhr.

Nach dem Festumzug geht es im großen Festzelt auf dem Rathausplatz weiter. Um 17 Uhr findet die feierliche Königsproklamation statt. Der Einmarsch der Spielmannszüge und Schützen bildet den festlichen Rahmen für diesen besonderen Moment.

Den musikalischen Abschluss des abwechslungsreichen Sonntags bildet um 17 Uhr das erste Konzert der 19. Quickborner Musiktage in der Marienkirche. Unter dem Titel „Viaggio in Paradiso" nehmen die Konzertsängerin Kerstin Auerbach und der Konzertorganist Lennart Pries das Publikum mit auf eine musikalische Reise. Auf dem Programm stehen Werke von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi. Der Eintritt beträgt 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.