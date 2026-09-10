Veröffentlicht am 10.09.2026

Quickborn. Wie komme ich eigentlich in die Politik? Passt ein politisches Ehrenamt überhaupt in meinen Alltag? Und woher weiß ich, welche Partei die richtige für mich ist? Fragen wie diese halten Frauen mitunter davon ab, den ersten Schritt in die Politik zu wagen. Ein Online-Speed-Dating am Freitag, 11. September, von 18.30 bis 20.30 Uhr soll zeigen: Der Einstieg muss gar nicht so kompliziert sein.

Der LandesFrauenRat Schleswig-Holstein lädt gemeinsam mit der LAG Landesarbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten und dem Landesbeauftragten für politische Bildung Frauen ein, unkompliziert und unverbindlich mit erfahrenen Politikerinnen ins Gespräch zu kommen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Auch Quickborns Gleichstellungsbeauftragte Natalie Schulz empfiehlt das bereits bewährte Format ausdrücklich. „Wir brauchen mehr Frauen, die sich einmischen, ihre Perspektiven einbringen und politische Entscheidungen mitgestalten“, sagt Schulz. „Frauen müssen ihre Stimme erheben und den Mut haben, sich einzubringen. Denn wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir auch dort vertreten sein, wo Entscheidungen getroffen werden.“

Dass es noch viel Luft nach oben gibt, zeigen die Zahlen: Nach der Kommunalwahl 2023 beträgt der Frauenanteil in den Gemeindevertretungen Schleswig-Holsteins lediglich 28,14 Prozent. Mit Blick auf die kommenden Wahlen ist deshalb gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, erste Kontakte zu knüpfen und herauszufinden, ob politisches Engagement der eigene Weg sein könnte. In der Ratsversammlung sitzen 12 Frauen und 16 Herren.

20 Minuten für Fragen, Erfahrungen und erste Schritte

Beim digitalen Speed-Dating treffen die Teilnehmerinnen in jeweils 20-minütigen Gesprächsrunden auf Politikerinnen aus dem Schleswig-Holsteinischen Landtag und aus der Kommunalpolitik. Dabei geht es ganz praktisch um vier Fragen: Wie gelingt der Einstieg in die Politik? Wie lässt sich ein Mandat mit Beruf, Familie und Kindern vereinbaren? Wie findet man eine Partei, die zu den eigenen Vorstellungen passt? Und was muss man wissen, um eigene Ideen vor Ort tatsächlich umzusetzen?

Vertreten sind Politikerinnen von Bündnis 90/Die Grünen, SSW, CDU, FDP und SPD. Die Teilnehmerinnen können Fragen stellen, Erfahrungen aus erster Hand bekommen und erste persönliche Kontakte knüpfen.

Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an Frauen, die bislang noch gar nicht politisch aktiv sind. Sie können bereits eine konkrete Idee mitbringen oder einfach neugierig sein und zunächst zuhören.

Das Online-Speed-Dating findet am Freitag, 11. September 2026, von 18.30 bis 20.30 Uhr statt. Eine kurzfristige Anmeldung ist über info@landesfrauenrat-s-h.de möglich. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.gleiche-macht-fuer-alle.de.