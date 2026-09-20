Veröffentlicht am 20.09.2026

Die VHS Quickborn bietet am Donnerstag, 24. September, von 18 bis 19 Uhr, einen Vortrag zum Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung im Forum, Bahnhofstr. 112, an.

Der Fachanwalt Sebastian Knops erklärt die rechtlichen Zusammenhänge und steht für individuelle Fragen zur Verfügung, beispielswiese: Wie kann ich auch bei schwerer Krankheit sicherstellen, dass kein fremder Betreuer entscheidet, sondern meine eigenen Vorstellungen berücksichtigt werden?

Weitere Informationen gibt es bei der VHS Quickborn unter vhs@quickborn.de oder per Telefon unter der Nummer 04106/6129960. Eine Anmeldung zu dem Vortrag ist erforderlich. Die Anmeldenummer lautet 10200-C. Der Vortrag kostet 14,50 Euro.