Veröffentlicht am 20.09.2026

Quickborn. Gemeinsam unterwegs sein, neue Orte entdecken und besondere Momente erleben: Die VHS Quickborn erweitert ihr Angebot und bietet ab sofort ausgewählte Tagesfahrten und Kurzreisen an. Dafür hat das VHS-Team eine Kooperation mit dem renommierten Reisefahrtenveranstalter Schmidt-Westerhorn geschlossen. Für einige der Fahrten im Herbst sind noch Plätze frei.

Ob ein Ausflug in den Serengeti-Park, eine Reise an die Mosel oder ein Besuch im Wikinger Museum Haithabu: Die neuen Angebote richten sich an alle, die gern gemeinsam unterwegs sind, interessante Ziele kennenlernen und dabei entspannt reisen möchten. Gefahren wird in modernen Reisebussen.

Für Kurzentschlossene gibt es dabei gleich mehrere Vorteile: Die angebotenen Reisen finden auf jeden Fall statt, da bereits genügend Anmeldungen vorliegen. Zudem ist der Ein- und Ausstieg direkt in Quickborn möglich. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der VHS Quickborn erhalten außerdem einen exklusiven Rabatt von drei Prozent auf die angebotenen Last-Minute-Fahrten.

Diese Reisen stehen im Herbst zur Auswahl:

1. Mittwoch, 23. September 2026: Serengeti-Park

Tagesfahrt inklusive Mittagessen mit Schweinebraten, Gemüse, Sauce und Heidekartof-

feln. Preis inklusive VHS-Rabatt: 95,55 Euro.

2. Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11. Oktober 2026: Mosel

Reise nach Kinheim mit Cochem und Trier. Preis inklusive VHS-Rabatt: ab 773,10 Euro. (Doppel- und Einzelzimmer auf Anfrage.)

3. Montag, 12. Oktober 2026: Wikinger Museum Haithabu

Tagesfahrt inklusive Mittagessen mit Galloway-Gulasch sowie Führung in Haithabu. Preis inklusive VHS-Rabatt: 95,75 Euro.

4. Freitag, 23. Oktober 2026: Kohlbuffet in Dithmarschen

Fahrt nach Elpersbüttel mit Kohlbuffet und Aufenthalt in Brunsbüttel. Preis inklusive VHS-Rabatt: 67,81 Euro

5. Mittwoch, 28. Oktober 2026: Schaukäsen in Hohenlockstedt

Besuch des Meierhofs Möllgaard inklusive Imbiss. Preis inklusive VHS-Rabatt: 65,48 Euro.

Weitere Informationen zu den Reisen und zur Anmeldung gibt es bei der VHS Quickborn per E-Mail unter vhs@quickborn.de oder telefonisch unter 04106 6129960.