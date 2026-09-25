Veröffentlicht am 25.09.2026

Quickborn. Die Liegewiesen sind ruhiger geworden, die letzten regulären Badegäste haben ihre Bahnen gezogen – doch ganz verabschiedet sich das Freibad Quickborn noch nicht in die Winterpause. Am Sonnabend, 26. September, wartet noch einmal ein ganz besonderer Saisonabschluss: Von 10 bis 14 Uhr dürfen beim Hundeschwimmen die Fellnasen das Kommando am Beckenrand übernehmen.

Dann wird gesprungen, geplanscht, geschwommen und vielleicht auch erst einmal ganz vorsichtig eine Pfote ins Wasser gehalten. Ob begeisterter Wasserspringer oder eher zurückhaltender Pfotentaucher: Beim Hundeschwimmen dürfen die Vierbeiner das Freibad auf ihre ganz eigene Weise entdecken.

Damit sie unbeschwert ins Wasser können, wird das Becken nach dem Ende der regulären Saison nicht mehr gechlort. So entsteht für einige Stunden ein Badeplatz, der sonst den menschlichen Freibadgästen vorbehalten ist – mit viel Platz für Bewegung, Begegnungen und jede Menge nasse Pfoten.

Auch rund um die Becken gibt es etwas zu entdecken. Verschiedene Stände informieren unter anderem über Themen rund um Tiergesundheit und Ernährung. Mit dabei sind unter anderem ZooRoyal sowie eine Tierklinik. Der Eintritt zum Hundeschwimmen ist kostenlos. Wer möchte, kann vor Ort für das Tierheim spenden.

Für die Teilnahme müssen ein gültiger Impfpass mit nachgewiesener Tollwutimpfung, eine Hundehaftpflichtversicherung sowie eine Hundemarke als Identitätsnachweis mitgebracht werden. Ein Handtuch für den Heimweg und das Lieblings-Wasserspielzeug dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Mit dem Hundeschwimmen endet zugleich eine außergewöhnlich erfolgreiche Freibadsaison. Insgesamt kamen 2026 mehr als 65.000 Besucherinnen und Besucher ins Quickborner Freibad. Der stärkste Badetag der Saison war der Familientag mit rund 2.300 Gästen. Damit konnte das Freibad seinen bisherigen Besucherrekord noch einmal deutlich übertreffen. Zum Vergleich: 2024 wurden rund 45.000 Gäste gezählt, 2025 waren es schon 55.000.

„Mehr als 65.000 Gäste zeigen, welchen Stellenwert unser Freibad für Quickborn und weit darüber hinaus hat. Hinter dieser erfolgreichen Saison stehen ein engagiertes Team, viele gute Ideen und ganz viel Herzblut. Mein besonderer Dank gilt allen, die dafür sorgen, dass unser Kultbad Jahr für Jahr ein Ort bleibt, an dem Menschen gern ihre Zeit verbringen", sagt Bürgermeister Thomas Beckmann.

Neben sommerlichem Wetter trugen auch neue Kooperationen mit Hansefit, Urban Sports Club und Wellpass sowie insgesamt neun Veranstaltungen zur starken Saison bei. Vom Familientag über den Freibad-Cup bis zu Open-Air-Kino und „Beats am Beckenrand" zeigte sich das Freibad auch 2026 wieder als Ort für Sport, Freizeit und gemeinsame Erlebnisse.

Bevor die Becken endgültig in die Winterpause gehen, gehört dieser Ort nun aber noch einmal denen, die sonst nur vom Beckenrand zuschauen dürfen.

Bild: Beim ersten Hundeschwimmen 2025 gehörten die Becken im Freibad Quickborn für einige Stunden den Fellnasen – mit viel Badespaß, Bewegung und nassen Pfoten. Foto: Stadtbücherei Quickborn