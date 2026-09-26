Veröffentlicht am 26.09.2026

Quickborn.Für alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2027 das 6. Lebensjahr vollenden, beginnt mit dem Schuljahr 2027/2028 die Schulpflicht. Die Informations-Elternabende finden wie folgt statt:

Grundschule Waldschule, Kampmoorstr. 1-7,

Donnerstag, den 29.10.2026, 19:00 Uhr,

in der Mensa der Grundschule Waldschule

Grundschule Mühlenberg, Am Mühlenberg 58,

Montag, den 05.10.2026, 19:00 Uhr,

in der Eingangshalle der Grundschule Mühlenberg

Grundschule Goethe-Schule, Goethestr. 50-52,

Donnerstag, den 08.10.2026, 19:00 Uhr,

in der Sporthalle der Grundschule Goethe-Schule

Allgemeine Informationen für alle drei Grundschulen: Eltern, die eine vorzeitige Einschulung ihres Kindes beabsichtigen, sind ebenfalls herzlich zu den Informationsabenden eingeladen. Die Anmeldung für die vorzeitige Einschulung erfolgt nach vorheriger Terminabstimmung in den genannten Zeiträumen:

Grundschule Waldschule, 02.11.2026 bis 27.11.2026,

Tel. 04106 77 35 04

Grundschule Mühlenberg, ab 06.10.2026 nach telefonischer/schriftlicher Rücksprache

Tel. 04106 65 36 04

Grundschule Goethe-Schule, ab 05.11.2026 nach telefonischer/schriftlicher Rücksprache

Tel. 04106 65 36 14

Die Erziehungsberechtigen der schulpflichtigen Kinder werden von den Grundschulen schriftlich informiert, wann die Einschulungsgespräche stattfinden. Zur Anmeldung sind die Geburtsurkunde und ein Foto (Passbildgröße) des Kindes mitzubringen.