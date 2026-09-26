Quickborn.Für alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2027 das 6. Lebensjahr vollenden, beginnt mit dem Schuljahr 2027/2028 die Schulpflicht. Die Informations-Elternabende finden wie folgt statt:
Grundschule Waldschule, Kampmoorstr. 1-7,
Donnerstag, den 29.10.2026, 19:00 Uhr,
in der Mensa der Grundschule Waldschule
Grundschule Mühlenberg, Am Mühlenberg 58,
Montag, den 05.10.2026, 19:00 Uhr,
in der Eingangshalle der Grundschule Mühlenberg
Grundschule Goethe-Schule, Goethestr. 50-52,
- Donnerstag, den 08.10.2026, 19:00 Uhr,
in der Sporthalle der Grundschule Goethe-Schule
Allgemeine Informationen für alle drei Grundschulen: Eltern, die eine vorzeitige Einschulung ihres Kindes beabsichtigen, sind ebenfalls herzlich zu den Informationsabenden eingeladen. Die Anmeldung für die vorzeitige Einschulung erfolgt nach vorheriger Terminabstimmung in den genannten Zeiträumen:
Grundschule Waldschule, 02.11.2026 bis 27.11.2026,
Tel. 04106 77 35 04
Grundschule Mühlenberg, ab 06.10.2026 nach telefonischer/schriftlicher Rücksprache
Tel. 04106 65 36 04
Grundschule Goethe-Schule, ab 05.11.2026 nach telefonischer/schriftlicher Rücksprache
Tel. 04106 65 36 14
Die Erziehungsberechtigen der schulpflichtigen Kinder werden von den Grundschulen schriftlich informiert, wann die Einschulungsgespräche stattfinden. Zur Anmeldung sind die Geburtsurkunde und ein Foto (Passbildgröße) des Kindes mitzubringen.