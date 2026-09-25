Veröffentlicht am 25.09.2026

Quickborn. Comedian-Fans dürfen sich freuen: Am Freitag, 9. Oktober, ist der Autor und Comedian Michael Gorka zu Gast in der Stadtbücherei Quickborn, Bahnhofstraße 100. Ab 19 Uhr präsentiert der 43-jährige Rendsburger Texte aus seinem Buch „eichelartig“ und verbindet dabei humorvolle Lesung mit einer gehörigen Portion Comedy.

Gorkas Texte nehmen den ganz normalen Alltag unter die Lupe – allerdings aus einem besonderen Blickwinkel. Was zunächst harmlos beginnt, entwickelt sich nicht selten zu einer scharf beobachteten Alltagssatire. Mal frech, mal sozialkritisch, mal überraschend und vor allem mit viel Humor bringt der Autor Situationen und Wahrheiten auf den Punkt, die viele aus dem eigenen Leben kennen dürften.

Dabei kann Michael Gorka bereits auf zahlreiche Bühnenerfahrungen zurückblicken. Gemeinsam mit seinem Autorenkollegen Heinrich war er als Duo „Heinrich & Micha“ quer durch Norddeutschland unterwegs. Zahlreiche Auftritte sowie Radio- und TV-Ausstrahlungen gehören zu seiner bisherigen künstlerischen Laufbahn.

Auch sein Buch „eichelartig“ steht ganz im Zeichen von Comedy und Satire. Die Texte spielen mit alltäglichen Beobachtungen, gesellschaftlichen Themen und kleinen Absurditäten des Lebens. Dabei bleibt eines garantiert: Langweilig wird es nicht.

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.stadtbuecherei-quickborn.de oder telefonisch unter 04106 / 611470.